Black Friday: Amazon anticipa gli sconti di un mese

Amazon anticipa il Black Friday e lancia 24 giorni di sconti, offerte e promozioni – Lo scopo è quello di continuare a macinare vendite, dopo i record visti nei mesi di lockdown

Il Black Friday in anticipo su Amazon. Da oggi, lunedì 26 ottobre, e fino a giovedì 19 novembre sul sito di e-commerce più famoso del mondo saranno presenti offerte, sconti e promozioni su diverse categorie di prodotti che traghetteranno gli utenti verso il Black Friday vero e proprio, previsto per il prossimo 27 novembre.

Tecnologia soprattutto, ma anche abbigliamento, prodotti per la casa, fai da te, cosmesi e molto altro saranno al centro di oltre tre settimane di offerte, con prodotti consegnati in tempi molto rapidi. Attenzione però a ciò che si compra perché gli sconti potrebbero sembrare più appedibili di quanto sono in realtà. Prima di cliccare su “Acquista”, è sempre opportuno fare una breve ricerca sui prezzi del prodotto che ci interessa, anche perché sui siti di e-commerce, spesso e volentieri, gli sconti fanno riferimento al prezzo di listino originario che però, può essere già sceso da tempo.

Il Black Friday (venerdì nero) è ormai diventato popolarissimo nel mondo. Tradizionalmente segna l’inizio della stagione degli acquisti natalizi e cade ogni anno il venerdì dopo il giovedì del Ringraziamento. L’evento, anno dopo anno, ha raggiunto una portata e una diffusione talmente elevati, da spingere negozi fisici e piattaforme di e-commerce ad allungarne la durata. Da alcuni anni infatti si parla di “settimana del Black Friday” e non di un singolo giorno di sconti e promozioni. Si comincia qualche giorno prima e si finisce il lunedì successivo, con l’ormai noto cyber monday. Amazon stavolta ha deciso di strafare, lanciando un “Black Friday in anticipo” lungo addirittura 24 giorni.

Lo scopo, neanche troppo velato in realtà, è quello di continuare a macinare vendite come fatto nei mesi precedenti. Il Covid-19 e i conseguenti lockdown imposti a livello globale hanno infatti gonfiato il fatturato di Amazon, accrescendo ancor di più la ricchezza del suo fondatore: Jeff Bezos, da anni l’uomo più ricco del mondo, ha incrementato il suo patrimonio, arrivando alla cifra record di 202 miliardi di dollari, mentre i ricavi della sua società sono lievitati nei primi sei mesi del 2020, crescendo del 33,5%. Per non parlare della performance di Borsa, con il titolo che sul Nasdaq ha guadagnato oltre il 73% da inizio anno.