Biscotti: il Mondo di Laura lancia quelli online  personalizzabili per design e decoro 

Biscotti decorati su misura nella forma, nel colore, nel design e nel packaging per le occasioni speciali e per eventi business da ordinare online: la novità viene da Il Mondo di Laura, il laboratorio di Pasticceria di Laura Raccah che, ha realizzato a Roma un concept di pasticceria artigianale dedicata esclusivamente ai biscotti “buoni, diversi, da assaporare nella loro completezza e unicità”, risultato di un processo che coniuga manualità e tecnologie produttive sulla base di “ricette studiata ad hoc per ogni biscotto in grado di esaltare gli ingredienti che lo compongono”.

Gleys.it – spiega Laura Raccah – è il primo shop online dedicato alla creazione di biscotti glassati personalizzabili. E anche in giro per il mondo ce ne sono molto pochi perché ci vuole molta maestria nella decorazione, elasticità nella personalizzazione e buona organizzazione produttiva”.

Con Gleys.t si può creare un biscotto su misura a seconda delle necessità. Seguendo i passaggi richiesti dal sito, la realizzazione risulta facile e intuitiva. Una dolce soluzione, indicata per coloro che vogliono celebrare le ricorrenze private (compleanni, festività) ma anche per le aziende che vogliono utilizzare il biscotto per rendere unico il proprio brand: “Diventa un messaggio commestibile” aggiunge Laura.

I biscotti sono decorati a mano con concentrati naturali estratti da frutta e verdura e possono essere inviati in tutta Italia e all’estero, non è necessario un minimo d’ordine per effettuare la spedizione.

In base alle esigenze dell’utente, sul portale si può scegliere la forma della base e il colore della glassa, e poi personalizzarlo con le iniziali di un nome, una frase, un numero oppure il proprio logo aziendale. Inoltre è possibile selezionare anche le proposte di Gleys: tanti biscotti disegnati per ogni tipo di ricorrenza (nascita, compleanno, laurea, natale, amicizia, sport, moda…). Una volta creato o selezionato il proprio biscotto si può procedere all’acquisto direttamente tramite il carrello del sito.

Laura Raccah, 30 anni, titolare di due laboratori di pasticceria viene dalla scuola alberghiera. Fin da subito si è appassiona al mondo dei dolci, lavorando nella pasticceria Nonna Carla e da Giolitti a Roma, per poi avvicinare il mondo della ristorazione a La Rosetta, al fianco di Massimo Riccioli. La svolta verso una pasticceria al passo con i tempi in gradi di coniugare impresa e sapore è arrivata durante le sue esperienze all’estero: Londra, New York e Tel Aviv. Oggi distribuisce i suoi biscotti certificati kosher in tutta Italia, da Roma in su, e all’estero, in Danimarca, Russia, Lituania e tra un po’ anche in Svizzera.