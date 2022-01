Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Bioeconomia: Friuli, Toscana e Marche le regioni più bio d’Italia

La ricerca fatta da SRM- Intesa Sanpaolo evidenzia come l’Italia sia uno dei primi paesi in Europa per incidenza della bioeconomia ma che le regioni non viaggiano tutte alla stessa velocità.