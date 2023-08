Biennale Cinema di Venezia, dal 30 agosto la 80.Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

La 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera si terrà al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2023

Mentre la frequentazione delle sale cinematografiche stenta a tornare ai livelli prepandemici con il timore generato dai cambiamenti sociali e l’introduzione dell’Intelligenza artificiale che potrebbe mettere in crisi la sopravvivenza stessa del cinema d’autore e di quello indipendente, torna protagonista in questi giorni la Biennale del Cinema di Venezia E nonostante ciò – come dichiara Alberto Barbera, Direttore dell’80. ” il cinema è vivo come non mai. La conclusione del lungo processo di selezione dei film proposti alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ne parrebbe una conferma, nonostante le difficolta che anche quest’anno si sono dovute affrontare. Una conferma non soltanto quantitativa, ma anche e soprattutto in virtù della bontà del raccolto, per usare una metafora abusata. Autori affermati che si esprimono al meglio delle loro straordinarie possibilità creative, solidi registi che confermano il loro talento e la capacità di interpretare il presente e le sue inquietudini, esordienti che incalzano le generazioni che li hanno preceduti tracciando nuovi percorsi per il futuro che ci attende, e un numero crescente di donne registe che ci incoraggiano a sperare in una prossima e auspicata parità di genere.”

L’immagine scelta per il manifesto dell’80. Mostra “si ispira alla tradizione del cinema on the road – come spiega l’ideatore del manifesto Lorenzo Mattotti – e vuole in questo modo esprimere sentimenti di libertà, di avventura, di scoperta di nuovi territori. Ho giocato con la grafica – sottolinea l’autore – per rappresentare mondi nuovi da esplorare attraverso il Cinema. Siamo convinti che ci sia un grande futuro proprio per il Cinema che guarda lontano e si avventura verso nuove strade. Inoltre, quest’anno la Mostra festeggia la sua 80. edizione e abbiamo voluto ricordarlo nel numero che appare sulla targa di un’automobile di fantasia. Naturalmente sono tanti i film che possono essere evocati guardando questa immagine, ad esempio Il sorpasso, Easy Rider o Thelma e Louise. Ciascuno trovi il suo film on the road. È un augurio per il Cinema, che vada lontano e corra verso il futuro. Un futuro fatto di esplorazioni, alla ricerca di nuove frontiere: un Cinema luminoso e colorato”.

Mentre la pre apertura della mostra di martedì 29 agosto sarà dedicata alla grande attrice Gina Lollobrigida, icona del cinema italiano scomparsa lo scorso gennaio con la visione in Sala Darsena (Palazzo del Cinema) al Lido di Venezia con inizio alle ore 21 e un doppio programma:

Portrait of Gina (1958, 27’) di Orson Welles , presentato in prima mondiale in collaborazione con Cinecittà , nella versione restaurata per l’occasione dal Filmmuseum di Monaco di Baviera

(1958, 27’) di , presentato in in collaborazione con , nella versione restaurata per l’occasione dal La provinciale (1953, 113’) di Mario Soldati, presentato in prima mondiale nella versione restaurata per l’occasione dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, in collaborazione con Compass Film.

La regista Liliana Cavani e l’attore Tony Leung Chiu-wai Leoni d’oro alla carriera dell’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Sono stati attribuiti alla regista Liliana Cavani e all’attore Tony Leung Chiu-wai i Leoni d’oro alla carriera. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra, Alberto Barbera.

La Proiezione Speciale

(THE LION’S SHARE: A HISTORY OF THE MOSTRA) di BAPTISTE ETCHEGARAY, GIUSEPPE BUCCHI Francia, Italia / 57’

Chi sono i registi della selezione ufficiale?

15 film di registi che partecipano per la prima volta in Concorso per il Leone d’oro: BASTARDEN (THE PROMISED LAND) di Nikolaj Arcel; DOGMAN di Luc Besson; LA BÊTE di Bertrand Bonello; ENEA di Pietro Castellitto; MAESTRO di Bradley Cooper; COMANDANTE di Edoardo De Angelis; LUBO di Giorgio Diritti; ORIGIN di Ava DuVernay; THE KILLER di David Fincher; IO CAPITANO di Matteo Garrone; AKU WA SONZAI SHINAI di Ryusuke Hamaguchi; DIE THEORIE VON ALLEM di Timm Kroger; FERRARI di Michael Mann; ADAGIO di Stefano Sollima; HOLLY di Fien Troch;

5 registi vincitori del Premio Oscar: Woody Allen, Sofia Coppola, William Friedkin, Roman Polanski, Frederick Wiseman;

4 registi vincitori del Leone d’oro alla carriera: Woody Allen, Liliana Cavani, William Friedkin, Roman Polanski;

1 regista vincitrice del Leone d’oro per il miglior film: Sofia Coppola;

1 regista vincitore del Leone d’argento – Gran Premio della Giuria: Roman Polanski;

1 regista vincitore del Premio Osella per la migliore sceneggiatura: Yorgos Lanthimos;

1 regista vincitore del Premio Orizzonti per il miglior film: Shinya Tsukamoto;

1 regista vincitrice del Premio Orizzonti per la miglior regia: Fien Troch;

1 regista vincitore del Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura: Pietro Castellitto;

1 regista vincitrice del Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio: Lkhagvadulam Purev-Ochir

