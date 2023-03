Biden presenta un maxi piano da 6.800 miliardi: tasse in aumento per i più ricchi e riduzione del deficit

Il piano prevede una minimum tal del 25% sui redditi sopra i 100 milioni e aumenti per chi guadagna oltre 400mila dollari – Tasse più alte sul capital gain e salvaguardia del Medicare

Ridurre il deficit, salvaguardare il programma Medicare e aiutare i cittadini meno abbienti tassando i più ricchi. Questi i capisaldi del piano presentato ieri in Pennsylvania nella serata italiana dal presidente statunitense Joe Biden. Si tratta, in cifre, di un maxi budget plan da 6.800 miliardi che prevede un aumento delle tasse sui ricchi e sulle grandi corporazioni da addirittura 5mila miliardi di euro. Farlo approvare dal Congresso sarà una missione quasi impossibile. Secondo molti analisti, infatti, alla Camera, controllata dai Repubblicani dopo le elezioni di MidTerm, il provvedimento sarà affossato.

Biden alza le tasse ai più ricchi

Secondo quanto previsto dal budget 2024, lo 0,01% della popolazione ultraricca degli Stati Uniti che guadagna almeno 100 milioni di dollari l’anno dovrà pagare una minimum tax del 25%. Non solo: i prelievi sul capital gain saliranno dal 20% al 28%. Chi guadagna più di 400mila dollari l’anno, vale a dire circa 3milioni di statunitensi, andrà incontro ad un aumento delle imposte.

I proventi del nuovo sistema di tassazione serviranno a dare maggior respiro al ceto medio-basso e a salvaguardare il programma Medicare, l’assicurazione sanitaria destinata ai cittadini sopra i 65 anni e voluta dall’ex presidente Barack Obama, che l’attuale presidente intende mantenere in vita per altri 25 anni.

Deficit ridotto a 3mila miliardi in dieci anni

Il governo ha già sforato a gennaio il tetto del debito previsto per legge, pari a 31mila miliardi di dollari. Obiettivo principale del budget 2024 presentato da Joe Biden è dunque quello di ridurre, in un decennio, il deficit degli Stati Uniti di 3mila miliardi di dollari.

Il piano stanzia inoltre ulteriori 6 miliardi di dollari per il sostegno all’Ucraina e stabilisce un aumento delle spese per la difesa. Proposto inoltre un programma di monitoraggio degli investimenti americani in Cina da finanziare con 10 milioni di dollari. Lo scopo è quello di evitare che le imprese statunitensi diano una mano all’economia cinese, alle sue forze armate e allo sviluppo tecnologico di Pechino.

Dopo l’Inflation Reduction Act (Ira), che ha stanziato 369 miliardi di dollari di sussidi per l’energia pulita, nel budget 2024 si prevedono ulteriori fondi per le energie rinnovabili di cui 60 milioni solo per velocizzare lo sviluppo dei parchi eolici offshore.

Il budget rischia di arenarsi alla Camera

Lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, ha già definito il budget plan “dispendioso e non serio”, accusando Biden di “proporre trilioni di nuove tasse che voi e le vostre famiglie pagherete direttamente o attraverso costi più alti”. “Washington ha un problema di spesa, non di entrate”, ha scritto McCarthy su Twitter.

Attualmente le possibilità che il piano passi sembrano essere molto ridotte, con i rappresentanti del Grand Old Party intenzionati a dare battaglia e a fare di tutto per evitare di tassare i più ricchi, salvaguardando le misure messe in campo da Donald Trump che, durante la sua presidenza, decise di fare l’esatto opposto: avallare degli enormi sgravi fiscali per i cittadini più abbienti.

Le trattative saranno dunque serrate e si mescoleranno con quelle relative al tetto del debito, ma anche con la campagna elettorale per le presidenziali del 2024, dove la sfida potrebbe essere ancora una volta tra Trump e Biden.