Biden incontra il Cardinal Zuppi alla Casa Bianca e auspica che la missione del Papa continui

La ricerca delle condizioni per la ripresa del dialogo di pace e il problema della deportazione dei bambini in Russia al centro dei colloqui tra il Presidente americano e l’inviato del Papa

Dopo Kiev e Mosca, la via della pace passa anche da Washington. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, si è incontrato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca. Un invito tutt’altro che scontato, che sottolinea l’attenzione del presidente democratico e cattolico praticante per il Vaticano e il Papa. L’obiettivo? “Dialogare, ascoltare ed essere ascoltato”. Due parole chiave della Santa Sede che da mesi sta cercando di trovare soluzioni alla guerra in Ucraina.

Zuppi da Biden: di cosa hanno discusso?

L’incontro tra Biden e Zuppi arriva in un momento di alta tensione nel conflitto Russia-Ucraina, con la sospensione dell’accordo sull’esportazione del grano e dei cereali ucraini e i bombardamenti sul porto di Odessa. Ma cosa si sono detti?

Secondo il comunicato ufficiale della Casa Bianca, Biden e Zuppi hanno discusso degli sforzi della Santa Sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le sofferenze causate dall’aggressione della Russia, nonché dell’impegno del Vaticano per il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza in Russia. Il presidente americano ha espresso a Zuppi l’auspicio che papa Francesco “prosegua nel suo ministero e nella leadership globale” e ha accolto con favore la recente nomina a cardinale di un arcivescovo statunitense, Robert Francis Prevost di Chicago.

Oltre ad essere un interlocutore accettato da tutte le parti, il Vaticano acquisisce il ruolo di riferimento per le eventuali trattative e possibili negoziati. Un ruolo che, secondo le intenzioni della Santa Sede, troverà ulteriori conferme con una visita a Pechino.