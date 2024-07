Biden, colpo di scena: “Mi ritiro” dalla corsa alla Casa Bianca e sostiene Kamala Harris contro Trump

A sorpresa il Presidente americano Joe Biden annuncia il suo ritiro dalla corsa alla Presidenza degli Stati Uniti e manifesta il suo sostegno a Kamala Harris come anti-Trump, su cui però deciderà la Convention democratica

A sorpresa Joe Biden getta la spugna e si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. Fino a poche ore prima il Presidente americano era deciso a resistere malgrado il consiglio di ritirarsi per difficoltà cognitive che sia Bill Clinton che Barak Obama gli avevano rivolto. Evidentemente nel week end i consigli della famiglia l’hanno convinto. In una lettera Biden scrive che gli sarebbe piaciuto continuare la battaglia ma che si ritira dalla corsa alla Presidenza degli Usa per il bene del partito democratico e del Paese. Resterà in carica solo fino alla fine del mandato, che culminerà con elezioni presidenziali del 5 novembre, ma in settimana rivolgerà un messaggio alla Nazione. Biden aggiunge che la scelta di Kamala Harris come sua vicepresidente è stata “la miglior decisione” che potesse prendere e per questo sosterrà alla Convention democratica la sua candidatura alla Presidenza degli Stati Uniti come l’antagonista di Donald Trump che non ha perso l’occasione per infierire su Biden definendolo “il peggiore Presidente degli Usa”.

Vedremo domattina come reagiranno i mercati finanziari che nei giorni hanno prima accolto con favore l’ascesa di Trump ma poi hanno fatto i conti con le sue intenzioni bellicose soprattutto nei confronti della Cina che ha finito per penalizzare il Big Tech. Domani Wall Street dirà.