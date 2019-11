Benessere sul lavoro: non è impossibile ma l’Italia è indietro

Secondo uno studio di Gallup, in Italia quasi un lavoratore dipendente su tre è talmente infelice sul posto di lavoro da “remare contro” – Ma le aziende che fanno stare bene i loro dipendenti producono il 17% in più.

In Italia quasi un lavoratore dipendente su tre è talmente infelice sul posto di lavoro da “remare contro”, mentre solo un impiegato su 20 si sente pienamente valorizzato e coinvolto in ufficio. Il dato è della società di analisi e consulenza statunitense Gallup e se ne è parlato al Muse di Trento in occasione dell’evento “Well-being sul lavoro”, organizzato dalla startup trentina UpSens, specializzata nella progettazione sensoristica per il monitoraggio della qualità dell’aria, uno degli aspetti spesso sottovalutati del benessere domestico e dei luoghi di lavoro.

Al centro del dibattito, il benessere in azienda come fattore per valorizzare le competenze dei collaboratori, sostenere la produttività e la creatività. E il dato italiano è impietoso, persino peggiore di quello dell’Europa occidentale, dove “solo” il 19% dei dipendenti risulta attivamente “disengaged”, a fronte di un dipendente su 10 che è del tutto partecipe e di un 71% di impiegati che vanno in ufficio passivamente (in Italia sono il 64%).

A sua volta, il dato europeo è quasi il peggiore al mondo, davanti solo all’Estremo Oriente, mentre ad esempio negli Usa e in Canada quasi un dipendente su tre è “engaged” e solo il 17% “rema contro”. E’ positivo anche il riscontro dell’America Latina, al di là delle crisi economiche e delle situazioni di povertà, mentre persino nell’Africa sub-sahariana e nel Sud-Est asiatico i lavoratori sono meno “malmostosi” di quelli dei Paesi dell’Europa occidentale, Italia in primis.

Si salvano, in Europa, solo i Paesi nordici: in Norvegia e Islanda solo l’8% degli impiegati è così scontento della propria situazione professionale, ma già in Spagna sono il 15% la metà che in Italia. Ma quanto costa ad un’azienda e dunque al sistema produttivo avere lavoratori che vanno in ufficio controvoglia? Sempre secondo lo studio di Gallup, le aziende con lavoratori felici e coinvolti nel progetto producono il 17% in più, vendono il 20% in più e hanno il +21% di profittabilità.

Inoltre, registrano il 41% in meno di casi di assenteismo, il 28% in meno di abbandoni, il 70% in meno di incidenti dei dipendenti, il 40% in meno di difetti di produzione. Che cosa significa well-being oggi e come si fa? Prima di tutto, attraverso la cosiddetta worklife balance e dunque nuovi strumenti come il welfare aziendale o lo smart working, che in Italia secondo i recenti dati del Politecnico di Milano cresce ma stenta a decollare: i dati dell’Osservatore dell’ateneo milanese dicono che solo il 12% delle Pmi italiane lo usa (nelle grandi aziende si arriva al 58%), ma allo stesso tempo che il 76% degli smart worker è soddisfatto del proprio lavoro, contro il 55% degli altri dipendenti intervistati.