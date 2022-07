Bce lancia la nuova Carta per parità, diversità e inclusione. Anche Visco (Bankitalia) tra i firmatari

I firmatari si impegnano a promuovere un ambiente di lavoro improntato al rispetto e alla dignità, assicurando l’assenza di qualsiasi tipo di discriminazione

Martedì la Banca Centrale Europea ha presentato la nuova “Carta per la parità, la diversità e l’inclusione”. I firmatari – tra i quali rientrano tutti i governatori degli istituti centrali dell’Eurozona, compreso il numero uno della Banca d’Italia, Ignazio Visco – “impegnano le proprie istituzioni ad accelerare gli sforzi per la promozione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto e alla dignità, assicurando altresì l’assenza di qualsiasi tipo di discriminazione sul posto di lavoro”. È quanto si legge in una nota di Via Nazionale.

“Istituzioni più eterogenee e inclusive raggiungono risultati migliori – ha commentato la presidente della Bce, Christine Lagarde – L’unione dei nostri sforzi costituisce un passo ulteriore verso la capacità di meglio rappresentare la diversità dei cittadini al servizio dei quali operiamo”.

Sottoscrivendo la carta, “le parti convengono che la diversità e l’inclusione sul posto di lavoro migliorano le prestazioni e la tenuta delle istituzioni – scrive in una nota l’Eurotower – La carta stabilisce principi condivisi, obiettivi comuni e impegni concreti per migliorare la cultura lavorativa a livello di intero sistema”.

La Carta, inoltre, difende il principio secondo cui “ogni individuo gode di pari diritti e pari dignità e un contesto lavorativo eterogeneo favorisce lo sviluppo di soluzioni innovative”, conclude la Bce.

Leggi il testo integrale della Carta.