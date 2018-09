Barnier: accordo Ue-Uk sulla Brexit realistico in 6-8 settimane

Il capo negoziatore per la Brexit dell’Unione Europea, Michel Barnier, ha affermato al Forum strategico di Bled, l’evento di politica internazionale più importante della Slovenia, che l’accordo sul divorzio tra l’Unione europea e la Gran Bretagna è “possibile” e “realistico” entro otto settimane. Barnier, prendendo parte ai lavori in Slovenia, ha affermato che un accordo deve essere raggiunto entro l’inizio di novembre, nonostante sia ancora necessario affrontare una serie di questioni in sospeso che richiedono attenzione, come le misure per prevenire il riacuirsi delle tensioni irlandesi e garantire la protezione dei nomi dei prodotti alimentari e agricoli. “Dobbiamo risolvere le questioni relative all’Irlanda e alcuni altri problemi nelle prossime 6-8 settimane. Siamo pronti a proporre un partenariato molto importante, ambizioso e senza precedenti con il Regno Unito”, ha detto Barnier. Il capo negoziatore per la Brexit ha affermato inoltre che c’è molto “terreno comune” sui futuri legami nel settore della sicurezza e della politica estera tra i due schieramenti. La sterlina ha subito reagito ai suoi commenti, scambiando a 1,3040 dollari alle 2:25 di Londra, in aumento dello 0,9% e ottenendo la migliore performance dallo scorso 1 agosto. Il prossimo 20 settembre è previsto un nuovo incontro per discutere i negoziati sulla Brexit a Salisburgo, in Austria.