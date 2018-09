Banda ultralarga, Open Fiber utilizzerà anche le torri Inwit

Le due società hanno raggiunto un accordo quadro: è il primo nella direzione di una rete unica in banda ultralarga ed è stato interpretato come un primo segnale di disgelo tra Tim, Enel e Cdp. Le torri serviranno a OF per realizzare l’ultrabroadband “senza filo” in alcune aree del Paese, quelle dove le case sono sparse e difficili da raggiungere via cavo

Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane) metterà a disposizione di Open Fiber le proprie torri per realizzare una parte della rete OF che utilizzerà la tecnologia Fixed Wireless Access (FWA). E’ quanto prevede un accordo quadro firmato dalle due società e secondo il quale Open Fiber si avvarrà dell’utilizzo di alcune delle 11 mila torri che compongono il patrimonio infrastrutturale di Inwit nelle aree in cui è risultata vincitrice dei bandi di Gara Infratel per la realizzazione di un’infrastruttura passiva a banda ultralarga. I bandi prevedono il raggiungimento di 9,3 milioni di unità immobiliari in 16 regioni italiane più la provincia autonoma di Trento. Per alcune di queste sarà impiegata la tecnologia FWA, tutte le altre saranno raggiunte dalla fibra ottica fino a casa.

Con la sua infrastruttura di Torri capillarmente distribuita sul territorio nazionale, Inwit contribuirà dunque ad una veloce realizzazione dell’infrastruttura Fixed Wireless Access da parte di Open Fiber. L’accordo, non ha carattere di esclusiva per entrambe le parti e sarà Open Fiber a definire la quantità di siti da richiedere a Inwit in base alle proprie esigenze di progettazione della nuova rete. Secondo alcune proiezioni, Of affitterà da Telecom Italia circa il 20% delle 5 mila torri di cui ha bisogno. Dagli osservatori questo primo accordo sulla banda ultralarga è stato valutato come un primo segnale significativo verso un disgelo tra i protagonisti (Tim, Enel e Cdp) di quella che potrebbe diventare in futuro – con gli auspici del governo – la nuova rete unica in fibra ottica.