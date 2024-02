Banco Santander: utile di 11 miliardi nel 2023, +15%. Crescono gli accantonamenti

L’utile netto è stato di 2,93 miliardi di euro. Annunciati nuovi obiettivi per il 2024. Standard Ethics alza rating di sostenibilità

Nel 2023, Banco Santander ha registrato un utile di 11 miliardi di euro, con un aumento del 15% rispetto al 2022. Nel quarto trimestre dell’anno, l’utile netto è stato di 2,93 miliardi di euro (in aumento del 42% e +28% anno su anno), ben oltre i 2,56 miliardi previsti dagli analisti.

Questo incremento è stato guidato dalla forte crescita dei ricavi, soprattutto in Europa, dalla crescita dei clienti e da un efficace controllo dei costi, compensando così la crescita attesa negli accantonamenti per perdite su crediti.

Aumenta la redditività e il valore per gli azionisti

La Banca di Madrid ha registrato una notevole crescita nella redditività e nel valore per gli azionisti nel 2023. Il rendimento del capitale tangibile (RoTE) è salito al 15,1%, con un aumento di 1,7 punti percentuali. L’utile per azione (EPS) è cresciuto del 21,5%, raggiungendo 0,65 euro, mentre il valore patrimoniale netto tangibile (TNAV) per azione è stato di 4,76 euro alla fine dell’anno.

La creazione di valore, considerando il dividendo in contanti pagato a maggio sui profitti del 2022 e l’acconto sui dividendi sugli utili del 2023 pagati a novembre, è aumentata del 15%. Nel complesso, nel 2023, il valore creato per gli azionisti è stato di 10,25 miliardi di euro.

Gli accantonamenti per perdite su crediti sono cresciuti del 19% a causa della normalizzazione negli Stati Uniti e in Messico, insieme a accantonamenti aggiuntivi per i mutui in franchi svizzeri in Polonia, in un contesto di tassi di interesse e inflazione più elevati.

Gli obiettivi per il 2024

Per il 2024, Banco Santander ha stabilito obiettivi ambiziosi. La banca spagnola mira a una crescita mid-single digit dei ricavi, un RoTE del 16% (rispetto al 15,06% dell’anno precedente), un efficiency ratio inferiore al 43% (rispetto al 44,1% del 2023) e un CET1 Fully Loaded superiore al 12,3% registrato alla fine del 2023.

Nel 2023, la banca ha acquisito 5 milioni di nuovi clienti, contribuendo a un aumento del margine di interesse da 9,5% a 11,12 miliardi di euro.

“Siamo concentrati sui risultati a breve termine, promuovendo al contempo una crescita sostenibile degli utili per il futuro, e sono fiducioso che il 2024 sarà ancora migliore per Santander, con un forte slancio in tutte le nostre attività globali, nonostante i maggiori rischi geopolitici e un rallentamento dell’economia globale – ha commentato Ana Botín, executive chair di Banco Santander – I nostri progressi nell’attuazione della nostra strategia, combinati con la forza e la diversificazione del nostro modello, ci consentiranno di continuare a crescere migliorando ulteriormente la redditività, puntando a un RoTE del 16% per il 2024″.

Standard Ethics alza rating di sostenibilità

Standard Ethics ha, intanto, aumentato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Banco Santander da “E+” a “EE-” con un Outlook “Positivo”, posizionando la banca nella fascia “Adequate” della scala di valutazione sulla sostenibilità.

La banca ha dimostrato un regolare allineamento alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità, includendo l’adozione del principio “Comply or Explain” nella governance, politiche ESG, rendicontazione extra-finanziaria standard e obiettivi ambientali globali. Il ruolo del Lead Independent Director è stato elogiato.

Possibili progressi futuri potrebbero riguardare una maggiore chiarezza sulle politiche ESG, il raggiungimento della parità di genere nel consiglio di amministrazione e ulteriori miglioramenti nella gestione dei rischi, inclusi quelli fiscali.