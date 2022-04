Banco Bpm, le sue polizze assicurative fanno gola ai francesi di Credit Agricole e di Axa: asta in vista?

Le polizze del Banco Bpm, che la scorsa settimana ha guadagnato il 12% in Borsa, fanno gola al Credit Agricole e ad Axa: Castagna deve decidere se tenersele o aprire un’asta

Le polizze assicurative del Banco Bpm stanno per scatenare un derby tutto francese tra il Credit Agricole e il gigante assicurativo Axa, che da anni punta a rafforzare la sua presenza in Italia. L’interesse di Axa per il ramo assicurativo della banca guidata da Giuseppe Castagna è noto da tempo, ma la novità delle ultime ore, secondo quanto riferisce stamattina La Repubblica, è la presentazione di un’offerta non vincolante di Credit Agricole per le polizze del Banco Bpm, di cui la controllata italiana dei francesi è diventata di recente il primo azionista con il 9,2% del capitale.

Ora tocca a Castagna e al cda della Banca italiana decidere il da farsi e non è affatto escluso che Piazza Meda preferisca tenersi tutte le attività assicurative. Ma che la banca pensasse di ottimizzare l’attività assicurativa era chiaro da giorni e cioè da quando il 12 aprile ha sorpreso il mercato ricomprando da Covea l’81% di Bipiemme Vita, che vende polizze agli sportelli di Banco Bpm.

Secondo indiscrezioni, i francesi di Axa avrebbero offerto al Banco Bpm 1,5 miliardi di euro per rilevare tutte le attività assicurative dell’istituto ed è stato a quel punto che il Credit Agricole è partito al contrattacco con un’operazione finalizzata a incrementare il business assicurativo.

Adesso si apre dunque una bella partita sulla bancassicurazione dell’istituto italiano e Castagna si troverà davanti a due strade: valorizzare in proprio le sue attività assicurative vendendo le polizze attraverso la sua ampia rete di sportelli bancari oppure aprire un’asta al rialzo tra Credit Agricole e Axa. L’andamento del titolo Banco Bpm in Borsa, che nella scorsa settimana ha guadagnato quasi il 12%, sarà già oggi un esame finestra.