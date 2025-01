Banco Bpm: Governo non eserciterà golden power su Opa Anima, ma si attende la Bce sul Danish Compromise

Nel cdm del 10 gennaio è stata accolta la proposta del Mef del “non esercizio dei poteri speciali”. Proseguono le valutazioni della Vigilanza Bce sul Danish Compromise

Il governo non eserciterà il golden power su Anima, la sgr sulla quale lo scorso 7 novembre Banco Bpm ha lanciato un’opa da 1,6 miliardi, ma la banca deve continuare ad aspettare il via libera della Bce sull’applicazione del Danish Compromise.

Opa Anima: dal Governo niente golden power

Palazzo Chigi ha trasmesso all’istituto guidato da Giuseppe Castagna copia della delibera del consiglio dei ministri del 10 gennaio scorso, con la quale è stata accolta la proposta del Mef del “non esercizio dei poteri speciali”.

Ad oggi, precisa la banca, “devono dunque considerarsi avverate sia la condizione di efficacia connessa all’approvazione incondizionata dell’Agcm all’acquisizione del controllo di Anima” da parte di Banco Bpm, “sia la condizione di efficacia connessa al non esercizio dei poteri speciali ai sensi della normativa golden power”.

Banco Bpm: si aspetta la Bce sul Danish Compromise

Adesso la palla passa nelle mani della Bce che deve ancora esprimersi sull’applicazione del Danish Compromise, la norma contabile nata nel 2012 e rivisitata nelle regole finali di Basilea 3, note anche come Basilea 3+, su cui la Vigilanza ha acceso un faro nell’ambito dell’istruttoria per la concessione del beneficio patrimoniale alla luce di alcuni dubbi interpretativi.

In relazione all’opa su Anima, “per quanto attiene alla condizione di efficacia relativa al positivo riscontro da parte della Bce in merito alla conferma che Banco Bpm possa continuare ad applicare il cosiddetto ‘Danish Compromise’, stanno proseguendo le valutazioni da parte della Bce, che includono il coinvolgimento della European Banking Authority”, scrive Banco Bpm in una nota.

Fiduciosi gli analisti di Mediobanca, secondo cui si tratta di “un chiarimento normativo sull’applicazione del Danish Compromise stesso, il che implica che i regolatori dovrebbero commentare il proprio chiarimento passato. Quindi ci aspetteremmo che Banco Bpm- Anima riceva il via libera del supervisore, insieme a Bnp Paribas- Axa Investment Manager e probabili futuri accordi simili”.