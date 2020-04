Banco Bpm e Sace sostengono le medie e grandi imprese

Banco Bpm e Sace estendono gli strumenti di sostegno alle imprese più grandi, dopo aver lanciato un Fondo di garanzia per le Pmi.

Banco Bpm e Sace, la società del gruppo Cdp specializzata nel settore assicurativo-finanziario, insieme per sostenere le medie e grandi imprese italiane. E’ stato infatti firmato l’accordo di collaborazioneper l’offerta di nuovi finanziamenti garantiti, rivolti anche alle Pmi che abbiano già esaurito il plafond del Fondo di garanzia, alle aziende in difficoltà a causa dell’emergenza in corso dovuta alla pandemia COVID-19.

L’accordo, che rientra nelle misure intraprese per recepire e applicare, in maniera celere ed efficace, quanto stabilito dalle recenti normative, in particolare dal Dl “Liquidità”, prevede finanziamenti a condizioni agevolate con pre-ammortamento di almeno 24 mesi, importo non superiore al 25% dei ricavi o al doppio del costo del lavoro, entrambi riferiti al 2019, supportati da garanzia rilasciata da Sace. Tali importi sono finalizzati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività in Italia.

Con la sottoscrizione di tale protocollo, Banco Bpm estende ulteriormente la gamma degli strumenti in grado di assicurare alle imprese, incluse quelle medio-grandi, il flusso creditizio indispensabile per fronteggiare gli effetti della crisi in atto. Si ricorda a tal proposito che in Banco Bpm sono già in corso di erogazione i finanziamenti previsti dal Fondo di Garanzia Pmi; per quelli garantiti al 100% fino a un massimo di euro 25.000, nella prima settimana sono state presentate oltre 28mila domande per un ammontare stimato di 450 milioni di euro.

Presso Banco Bpm prosegue inoltre l’attività di supporto alla clientela impostata fin dall’insorgere dell’emergenza, con la messa a disposizione di finanziamenti fino a 24 mesi a valere sul plafond “Emergenza Liquidità” di complessivi 5 miliardi di euro, dedicati ad aziende, commercianti e professionisti e al recepimento e messa in atto dei primi decreti legge come il Dl Cura Italia del 17 marzo, affiancata dalle semplificazioni operative funzionali a rendere la gestione a distanza più snella e più efficiente anche attraverso i canali digitali.

Sul sito internet nella sezione Covid-19 è possibile consultare tutte informazioni relative a tutte le possibili disponibili oggi sia per le imprese che per i privati.