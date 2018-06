Banco Bpm-Cariverona: accordo contro la povertà minorile

Banco Bpm ha firmato un accordo con Fondazione Cariverona. In base a quanto previsto dall’intesa la Fondazione Cariverona ha ceduto all’istituto un credito d’imposta pari a 6,8 milioni di euro vantato per il versamento al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Lo comunica la banca attraverso una nota.

Il fondo serve infatti a sostenere misure sperimentale volte “a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscano la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”.

L’intesa è stata siglata nell’ambito del patto stipulato fra ABI e ACRI e segue la cessione del credito d’imposta portata a termine lo scorso anno, confermandosi tra le più significative in quest’ambito a livello nazionale.

“Banco BPM è tra gli istituti che hanno aderito al protocollo ABI-ACRI che ha istituito questo nobile progetto di durata triennale. – commenta l’Amministratore delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna – Con questo nuovo accordo intendiamo confermare la nostra vicinanza alla Fondazione Cariverona e più in generale al mondo delle Fondazioni di origine bancaria che con impegno stanno favorendo importanti progetti sociali a favore dei territori”.

“Anche quest’anno Fondazione Cariverona è stata lieta di confermare per questa operazione le competenze di Banco BPM per la gestione più efficiente ed efficace del credito d’imposta vantato per il versamento al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, nell’orizzonte disegnato dal protocollo ACRI-ABI” commenta il Presidente dell’ente, Alessandro Mazzucco.