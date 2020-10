Banche: la paura del Covid-19 gonfia i depositi

Secondo il rapporto mensile dell’Abi, su base annua, i depositi bancari di famiglie e imprese sono cresciuti di 125 miliardi (+8%) – La preoccupazione per la pandemia modifica il comportamento dei risparmiatori e non è detto che sia una buona notizia

Italiani popolo di risparmiatori, una narrazione ormai nota ai più. Ma c’è una tendenza che l’Abi, nel suo rapporto mensile su settembre 2020, ha messo in evidenza. I depositi bancari di famiglie e imprese si stanno gonfiando a dismisura. Una tendenza che mostra chiaramente quanto la preoccupazione sulle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus stia avendo ripercussioni sul comportamento e sui consumi dei cittadini.

I soldi rimangono parcheggiati nei conti correnti, fermi, in attesa di capire cosa succederà nel prossimo futuro. I dati mostrano infatti come, a settembre, i depositi bancari siano cresciuti di 125 miliardi di euro su base annua e di 10 miliardi su base mensile, arrivando a sfiorare la cifra record di 1.682 miliardi di euro, quasi 100 miliardi in più rispetto al periodo precedente al lockdown (a fine gennaio l’importo era pari a 1.593 miliardi). In termini percentuali si tratta di un rialzo dell’8%, che segue il +7% (+110 miliardi) messo a segno ad agosto.

“Questo incremento annuo di 125 miliardi di depositi in conto corrente, certificati di deposito e pronti contro termine, segnala l’atteggiamento prudente per fronteggiare l’incertezza e anche un possibile effetto delle risorse che le imprese hanno ricevuto con i finanziamenti garantiti che in parte sono parcheggiati in depositi in attesa di utilizzo”, ha spiegato il vicedirettore dell’Abi, Gianfranco Toriello. “Il risparmio non è di per sé negativo, è chiaro che ci sono comportamenti cautelativi che inducono a creare dei buffer di risorse per fare fronte a eventuali criticità. Per questo – aggiunge – bisogna ricreare condizioni di certezza e proseguire con le politiche economiche di governi e Unione europea, perché se la crescita dei depositi a causa dell’incertezza diventa un comportamento strutturale, fa venire meno delle risorse aggregate per l’economia”.

La crescita dei depositi è accompagnata da una forte contrazione della raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni. Negli ultimi mesi il ribasso è di circa 15 miliardi di euro in valore assoluto (pari a -6,3%). La dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta invece in aumento del +6,1% a settembre 2020.