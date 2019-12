Banche, futuro shock: 70 mila dipendenti e 7 mila filiali in meno

Secondo un recente rapporto della società di consulenza Oliver Wyman le banche italiane dovranno tagliare i costi di 5 miliardi in 5 anni per mantenere la redditività del capitale attuale ma addirittura di 10 miliardi per allinearsi alle banche europee

Da qualche giorno in banca non si parla d’altro e cioè dell’apocalittico scenario disegnato dalla Oliver Wyman, società leader nella consulenza manageriale, che ha appena diffuso un report dal titolo già di per sé eloquente: “Banche italiane su un piano inclinato“.

Perché inclinato? Perché tutto in questo momento sembra congiurare contro le banche: i tassi negativi che strozzano il margine di interesse e affondano la redditività; l’incertezza e la complessità regolamentare che impone requisiti patrimoniali sempre più alti; la concorrenza del Fintech e dei giganti di Internet nell’offerta di servizi bancari e finanziari ad alto valore aggiunto.

Risultato: o cambiano in fretta il loro business model puntando sull’innovazione digitale e sulla drastica riduzione dei costi o molte tra le banche italiane rischiano di uscire di scena. I numeri sono impietosi: secondo Oliver Wyman, per mantenere l’attuale redditività del capitale, le banche italiane dovranno nei prossimi cinque anni tagliare 70 mila dipendenti e 7 mila filiali, che corrispondono a una riduzione dei costi di 5 miliardi di euro.

Se poi le banche italiane volessero “raggiungere un livello di remunerazione del capitale in linea con le altre banche europee (intorno all’8%), la base costi dovrebbe essere ridotta di ulteriori 5 miliardi euro“. In tutto 10 miliardi di tagli per metterci al pari con l’Europa e urgente cambio di paradigma per contrastare l’offensiva delle neo-banks e dei competitor europei.

In altre parole: o le banche italiane evolvono rapidamente verso il credito 2.0 o nessuno le salverà dal baratro.