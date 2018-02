Banca Popolare di Bari, 200 milioni di euro per le Pmi del Mezzogiorno

La Banca Popolare di Bari, prima banca del Mezzogiorno, ha sottoscritto un accordo con la Bei in virtù del quale erogherà 200 milioni in tre anni a sostegno delle piccole e medie aziende meridionali.

La Banca Popolare di Bari, assistita da Banca Finint, tramite la controllata FISG in qualità di advisor, è uno degli intermediari selezionati dal Gruppo BEI (Banca Europea degli Investimenti e Fondo Europeo degli Investimenti) per promuovere la SMEI in Italia. Questa selezione è stata sancita dalla firma degli accordi di SMEI avvenuta recentemente.

SME Initiative (“SMEI”) è uno strumento lanciato dalla Commissione Europea con il Gruppo BEI per migliorare l’offerta di fonti di finanziamento rivolte a PMI europee.

Per offrire una risposta a queste necessità, il Gruppo BEI e la Commissione Europea, hanno istituito la SMEI come misura anticrisi allo scopo di sostenere il finanziamento delle PMI europee, che mediante uno strumento di condivisione del rischio permette la crescita e lo sviluppo delle PMI europee.

Lo strumento contempla la combinazione di diverse risorse: fondi strutturali e di investimento europei, fondi nazionali messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del programma operativo “Iniziativa PMI” e risorse del bilancio UE attraverso il programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (“COSME”) e fondi del Gruppo BEI.

La Popolare di Bari che è l’istituto autonomo di riferimento del Mezzogiorno, area in cui è particolarmente presente grazie al capillare presidio offerto dalla propria rete commerciale, è stata selezionata proprio per sostenere le PMI locali che operano nelle regioni del Sud, nel prossimo triennio.

Grazie alla sottoscrizione di questo accordo, la Banca si impegna ad erogare, nel triennio 2018-2020, circa 200 milioni di euro alle PMI del Mezzogiorno, che costituiscono buona parte del tessuto socio economico territoriale.

Questa operatività, conferma un modo d’esser “popolare” anche nei confronti delle aziende locali e rientra in un più ampio piano industriale che vede la Popolare di Bari impegnata sia a ridefinire il rapporto con la clientela Corporate, sia ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili per consentirle di essere un vero e proprio volano delle economie locali.