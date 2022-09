Banca Passadore: utile netto nel primo semestre 2022 a 15,383 milioni(+18,6%)

La banca genovese aggiorna il record storico dei sui conti e vede risultati per l’into anno “favorevoli”. I depositi della clientela si avvicinano a 4 miliardi e il CET1 sale al 13,7%.

Banca Passadore chiude la prima metà di quest’anno con il miglior utile netto di sempre, aggiornando i record già visti con il bilancio 2021. Lo dice una nota della banca privata indipendente genovese fondata nel 1888 da Luigi Passadore dopo l’approvazione del Consiglio di amministrazione presieduto da Augusto Passadore.

L’utile netto semestrale è salito a 15,383 milioni (+18,6%) e si configura come il migliore risultato semestrale di sempre, con un indice di redditività ROE salito al 13% in assenza di operazioni straordinarie. Pur in un contesto geo-politico ed economico estremamente complesso, i risultati complessivi dell’anno si prevedono comunque favorevoli, dice la nota.

L’indice patrimoniale CET1 al 30 giugno 2022 sale al 13,7%, superiore rispetto al corrispondente parametro richiesto dalla Banca d’Italia.

Banca Passatore: depositi in crescita del 13,5%. Finanziamenti in calo

I depositi della clientela sono saliti a 3,917 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto alla stessa data dell’anno precedente.

I titoli amministrati e in gestione, pari a 5,210 miliardi “pur beneficiando di una ulteriore crescita del settore del private banking ed in particolare dell’attività di asset management, hanno registrato, in un contesto di mercato molto negativo, una contenuta riduzione dei volumi (-4%) causata dal consistente calo delle valutazioni dei titoli obbligazionari ed azionari” dice la nota.

I finanziamenti sono ammontati a 1,974 in calo del -2,9% e mantengono un rapporto tra i crediti deteriorati e il totale degli impieghi dell’1,3%, considerato che la Banca non ha mai effettuato alcuna cessione di partite deteriorate.

Nell’ambito delle tematiche “ESG” il maggior scorso è stata costituita la nuova “Fondazione PASSADORE 1888 e.f.”. L’iniziativa nasce dalla volontà di porsi verso la comunità non più solamente come soggetto “erogatore”, ma anche come parte attiva del Terzo Settore. In particolare, la Fondazione è volta al perseguimento di obiettivi di utilità sociale tra cui quelli ambientali, culturali, artistici, sociali e socio-sanitari, e già nei primi mesi di attività ha iniziato a rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono effettuare beneficenza affidandosi ad una realtà corretta e trasparente.