Banca Passadore approva il miglior bilancio della sua storia: cedola a 0,50 euro. Costituita la Fondazione

L’assemblea dell’istituto genovese ha approvato il bilancio 2021 che ha registrato il migliore utile della sua storia. Trend positivo anche nel primo trimestre 2022

L’assemblea dei soci della Banca Passadore ha approvato il bilancio dell’esercizio 2021, il 134° dalla fondazione della Banca, ancora una volta il migliore della sua storia con un indice di redditività (RoE) pari al 12,9%. Il riparto dell’utile prevede significativi accantonamenti a riserva e un dividendo di 0,50 euro per azione, in leggero aumento rispetto all’all’anno precedente. I principali dati di bilancio dell’istituto genovese sono: raccolta diretta 3.709 milioni (+13,7%); impieghi 2.059 milioni (+7,1%); depositi titoli 5.623 milioni (+11,8%); utile netto 30,6 milioni (+6,8%). Il totale delle masse amministrate sale a 9 miliardi e 332 milioni.

Il rapporto crediti deteriorati sul totale dei crediti scende all’ 1,17%, senza che la Banca abbia mai effettuato alcuna cessione di NPL con un coverage ratio quasi del 60%. Il coefficiente patrimoniale “CET 1 ratio” è pari al 13,5%, ampiamente superiore al corrispondente coefficiente di capitale richiesto dalla Banca d’Italia.

Positivo anche il primo trimestre 2022

Andamenti positivi per i primi tre mesi del 2022 nonostante il difficile momento congiunturale. In particolare, la Banca registra rispetto all’analogo trimestre del 2021 una significativa crescita della raccolta diretta (+12,5%) e dei titoli in deposito (+ 4,1%); gli impieghi crescono del 1,5%. L’utile netto del trimestre sale a 8,004 milioni, con un ulteriore incremento dell’11% rispetto al risultato ottenuto nell’analogo periodo dell’anno scorso.

Nasce la “Fondazione Passadore 1888 e.f”

Nel corso dell’assemblea è stata annunciata la costituzione della Fondazione della Banca volta al perseguimento di obiettivi di utilità sociale, tra cui quelli ambientali, culturali, artistici, sociali e socio-sanitari, e potrà rappresentare anche un punto di riferimento per tutti coloro che vogliano effettuare beneficenza affidandosi ad una realtà corretta e trasparente.

La composizione del Consiglio Generale della Fondazione, che provvederà alle nomine formali nella sua prima riunione del 23 maggio è la seguente: Andreina Boero (presidente, imprenditrice), Matteo Bonelli (avvocato), Franco Lizza (notaio), Agostino Passadore (membro della direzione della Banca), Federica Passadore (avvocato), Luigi Passadore (dirigente della Banca), Marco Risso (imprenditore), Danco Singer (professore esperto in comunicazione) e Alberto Sobrero (professore medico oncologo). Segretario è Lucio Siboldi. Del Comitato di Gestione fanno parte Augusto Passadore, Francesco Passadore ed Edoardo Fantino. L’Organo di Controllo fa capo a Francesco Illuzzi.