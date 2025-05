Banca Passadore: ok dei soci a bilancio 2024, “il migliore della storia” e al dividendo di 1,5 euro. Nel primo trimestre sale l’utile

L’assemblea ha approvato il bilancio 2024, il migliore della storia della banca, entro l’estate l’apertura di una nuova filiale a Bologna. Riapre dopo la ristrutturazione la sede di Genova

L’assemblea dei soci della Banca Passadore ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024, “il migliore della storia”, sottolinea l’istituto, chiuso con numeri in forte crescita. Via libera anche a un dividendo di 1,50 euro per azione, in aumento (+20%) rispetto all’anno precedente.

I numeri di Banca Passadore

Banca Passadore ha archiviato il 2024 con un utile netto in crescita dell’11,9% a 90,1 milioni. L’indice di redditività (RoE) è stato pari al 25,9%, mentre la raccolta diretta si è attestata a 5,109 miliardi di euro (+12%), gli impieghi operativi a 2,318 miliardi (+0,7%) e il deposito titoli a 7,271 miliardi (+14,5%). Il totale delle masse amministrate è salito così a 12 miliardi e 380 milioni.

Il riparto dell’utile prevede significativi accantonamenti a riserva e un dividendo di 1,50 euro per azione, in aumento (+20%) rispetto all’anno precedente.

Il rapporto crediti deteriorati netti sul totale dei crediti scende allo 0,89%, con un coverage ratio di quasi il 65%. Il coefficiente patrimoniale “Cet 1 ratio” sale di circa 300 punti base al 19,5%.

Nuova filiale a Bologna

Come previsto nel nuovo Piano Strategico 2025-2027, la banca ha valutato favorevolmente le opportunità esistenti nell’area di Bologna ed entro l’estate sarà operativa una nuova filiale nel capoluogo emiliano.

Il 13 giugno, dopo una ristrutturazione durata 3 anni, si terrà inoltre l’inaugurazione del rinnovato palazzo della sede di Genova.

Nel primo trimestre salgono i depositi e gli impieghi

Nel frattempo Banca Passadore ha reso noti i numeri del primo trimestre, chiuso con depositi in crescita dell’11,4% e impieghi operativi in aumento del 3,7%. I titoli in deposito sono saliti invece dell’8,7%.

Da gennaio a marzo, l’utile netto ha registrato una crescita del 4% a 22,6 milioni, determinando un RoE superiore al 20%. L’indice Cet1 è salito oltre il 20,5% e il Npl ratio si conferma allo 0,9%.