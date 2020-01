Banca Passadore emette le prime carte ecosostenibili

La banca è la prima in Italia ad emettere carte di credito e bancomat plastic free: il materiale utilizzato è ricavato principalmente dal mais.

Banca Passadore presenta le carte Bancomat e CartaCONTO in materiale ecosostenibile, un’alternativa alla plastica rispettosa del pianeta. E’ il primo caso in Italia in cui questo innovativo materiale viene utilizzato su larga scala per supporti di pagamento diffusamente utilizzati dalla clientela e costituisce un concreto segnale che la Banca intende dare in direzione della sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente

La struttura di tali innovative carte è costituita da acido polilattico (PLA), un materiale ricavato da vegetali, principalmente mais. In particolare, le carte sono prodotte da biomasse rinnovabili e rispondono alle odierne esigenze di politiche di attenzione verso l’ambiente, con un prodotto finale a somma CO2 zero. Il PLA utilizzato nelle carte Bancomat e CartaCONTO Banca Passadore è conforme allo standard europeo EN 13432, che comporta la degradabilità in ambiente compostabile, l’assenza di metalli pesanti e l’assenza di ecotossicità (non incide sugli ecosistemi).

Tra le carte realizzate con lo stesso materiale, verrà inoltre collocata entro breve la nuova CartaCONTO che Banca Passadore dedica al FAI – Fondo Ambiente Italiano e alle sue attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Per i giovani al di sotto dei 25 anni la carta è totalmente gratuita e, unica in Italia, non prevede alcuna commissione di prelevamento in tutta Europa.

Ancora relativamente ai temi ambientali, dal febbraio 2020 viene proposta tra i vari servizi di investimento la nuova Linea di Gestione Patrimoniale bilanciata “ESG” (environment, social, governance), specificatamente studiata per la clientela della Banca, che tiene conto nelle scelte degli strumenti finanziari e dei rispettivi emittenti di criteri basati sull’impatto sull’ambiente a livello globale e locale, nonché della capacità di adottare pratiche societarie basate sulla trasparenza e sull’eticità; parte delle commissioni di gestione viene devoluto a favore di specifiche iniziative e progetti di sostenibilità ambientale.

Diverse sono le iniziative che la Banca ha attivato nella propria struttura interna che la pongono all’avanguardia, nel proprio settore, sul tema del rispetto dell’ambiente. Oltre alle iniziative in essere da tempo riguardanti la riduzione nell’utilizzo della carta e lo smaltimento dei rifiuti, dall’inizio di quest’anno sono state rese “plastic-free” le aree della Banca destinate al welfare aziendale, facendo omaggio a tutto il personale di borracce personalizzabili in alluminio e sostituendo nelle zone “snack and drink” tutti i contenitori in plastica con quelli in materiale biodegradabile.

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Sede di Genova che verranno avviati quest’anno è stata prevista la creazione di un’area verde sulla copertura dell’edificio, la messa in opera di pannelli solari ad alta efficienza energetica, nonché l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici o ibridi già presenti nella flotta aziendale.