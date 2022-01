Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Banca Ifis, record acquisti Npl: 3,7 miliardi di euro nel 2021

Il gruppo guidato da Frederik Geertman supera le attese e chiude un anno d’oro per gli acquisti di crediti non performing – Il portafoglio Npl di proprietà dell’istituto arriva a un totale di 25,3 miliardi in valore nominale

Incassi record sui portafogli di Npl acquisiti da Banca Ifis. Il gruppo bancario guidato da Frederik Geertman chiude il 2021 con oltre 3,7 miliardi di crediti non performing, raggiungendo una quota di mercato pari al 52% (34% nel 2020), nel segmento unsecured retail e corporate, che nel 2021 ha registrato transazioni per oltre 7 miliardi di euro di crediti Npl. Il portafoglio Npl di proprietà dell’istituto è attualmenre pari a 21,9 miliardi di euro (valore nominale) a cui si aggiungono 3,4 miliardi in gestione conto terzi per un ammontare complessivo di 25,3miliardi di euro (valore nominale). Si ricorda che lo scorso novembre Banca Ifis ha realizzato la più grande acquisizione di Npl della sua storia siglando un accordo da 2,8 miliardi di euro di valore nominale con una società del Gruppo Cerberus Capital Management.

L’ultima acquisizione di portafogli del 2021 è stata invece perfezionata con Findomestic Banca: si tratta di oltre 34 mila posizioni, prevalentemente crediti consumer riferibili a prestiti personali, per un valore nominale complessivo di 254 milioni di euro. Inoltre, sempre nel corso del 2021 Banca Ifis ha ceduto a operatori specializzati crediti per un valore nominale complessivo residuo di oltre 630 milioni di euro.