Banca Ifis, per le Pmi 100 milioni dalla Bei

Grazie al terzo accordo tra Banca Ifis e la BEI alle piccole e medie imprese andranno 100 milioni per finanziare i progetti green.

Banca Ifis darà alle Piccole e medie imprese italiane (Pmi) 100 milioni di euro da utilizzare in progetti per la transizione sostenibile delle aziende. Questo sarà possibile grazie al finanziamento della BEI (Banca Europea per gli Investimenti) con l’obiettivo di fornire alle imprese i fondi necessari a ridurre il proprio impatto ambientale.

L’accordo, il terzo che viene finanziato dalla BEI negli ultimi 3 anni, finanzierà tutti quei progetti che avranno un impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale e dal punto di vista ecologico. I contratti di finanziamento e leasing messi a disposizione da Banca Ifis interesseranno le piccole e medie imprese che hanno un numero massimo di 249 dipendenti e avranno dei tassi di interesse vantaggiosi.





La prima linea di credito, del valore di 50 milioni, verrà dedicata alla lotta al cambiamento climatico attraverso dei finanziamenti riservati all’acquisto in leasing di veicoli “full electric” e ibridi. La seconda linea, sempre del valore di 50 milioni, sarà riservata al 60% a finanziare l’innovazione e quei progetti appartenenti a società legate al piano dell’Industria 4.0. Il restante 40% verrà riservato alle Pmi collegate all’ambito “commerical lending” per sostenere investimenti nuovi o del capitale circolante.

“L’innovazione e la sostenibilità ambientale sono priorità sempre più urgenti e anche il PNRR mette in primo piano le tematiche. Come Banca specializzata nei servizi alle PMI e parte attiva nella transizione ambientale dei propri clienti, sappiamo che questi investimenti sono determinanti per lo sviluppo del Paese e per la costruzione di un futuro più sostenibile. Questa rinnovata partnership con la BEI conferma, dunque, il nostro sostegno alla spina dorsale del tessuto economico italiano e il nostro impegno, sempre più inclusivo dei criteri ESG, in questa complessa fase di ripresa” ha dichiarato l’amministratore delegato di Banca Ifis, Frederik Geertman.