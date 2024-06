Banca Ifis: l’Intelligenza artificiale al servizio di un’etica finanziaria

La vicepresidente di Banca Ifis, Simona Arduini, al Business Ethics Summit: “L’intelligenza artificiale è fondamentale per il futuro della finanza, ma deve essere gestita in modo etico e responsabile”

“Il digitale è un elemento fondamentale della nostra strategia. Puntiamo ad applicare l’intelligenza artificiale nel settore Npl.” Con queste parole, Simona Arduini, vicepresidente di Banca Ifis, ha inaugurato il suo intervento al Business Ethics Summit, tenutosi questa mattina presso la Pontificia Accademia delle Scienze.

L’innovazione tecnologica in finanza tra potenzialità e rischi

Durante il summit, che ha riunito i principali stakeholder italiani ed internazionali per discutere dell’etica nel business, Arduini ha sottolineato l’importanza dell’innovazione tecnologica per il futuro della banca, evidenziando al contempo la necessità di una gestione etica e responsabile.

“L’intelligenza artificiale offre grandi vantaggi per la finanza, ma nasconde anche molti potenziali rischi. Come Banca Ifis, cerchiamo di impiegare la tecnologia governando i rischi, ponendo al centro della gestione non solo il profitto, ma anche le persone. Facciamo guidare la gestione dall’etica,” ha dichiarato.

L’approccio al digitale di Banca Ifis

Arduini ha attribuito gran parte dell’impulso digitale della banca al Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio. “Il Presidente ha puntato su due aspetti fondamentali: la double bottom line, che significa gestione d’impresa volta a creare profitto e valore per il territorio, gli stakeholder e le persone. Questo approccio proattivo alla tecnologia e alla trasformazione digitale mira a mettere queste innovazioni al servizio delle persone,” ha spiegato la vicepresidente.

Arduini ha poi delineato alcune delle applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale già in uso presso Banca Ifis, come la gestione documentale, l’onboarding digitale dei clienti e l’analisi della compliance normativa. “Per il futuro, stiamo lavorando a una implementazione dell’AI anche nel campo Npl (Non-performing loans),” ha aggiunto Arduini, indicando una chiara direzione verso l’innovazione continua.

Giunto alla sua seconda edizione, il Business Ethics Summit è organizzato da Ethics Lab e da Padre Philip Larrey, Professore di Filosofia al Boston College. Il summit rappresenta il primo evento di questo genere che coinvolge i più rilevanti stakeholder per un confronto interattivo e dinamico sul tema dell’etica applicata al business.