Banca IFIS: leasing e noleggio per termoscanner e filtri aria

Banca IFIS ha predisposto nuove soluzioni volte a gestire due nuove tipologie di beni legate all’emergenza coronavirus: termoscanner e apparecchiature per la depurazione dell’aria

Allo scopo di supportare le imprese che stanno affrontando la nuova realtà della Fase 2, Banca IFIS ha predisposto nuove soluzioni volte a gestire due nuove tipologie di beni legate all’emergenza coronavirus. Si tratta, spiega la banca in una nota “di attrezzature per il monitoraggio della temperatura corporea, i cosiddetti Termoscanner, e di apparecchiature per la depurazione e filtrazione dell’aria”.

I professionisti e le imprese che vorranno usufruire di questi strumenti avranno a disposizione due opzioni: leasing finanziario e noleggio.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i termoscanner, Banca IFIS propone “prodotti portatili e non utili per la misurazione della temperatura corporea a distanza. La rilevazione potrà essere effettuata tramite un “sistema composto da telecamere, dispositivi di stabilizzazione della temperatura ambientale ed uno o più dispositivi che registrano le informazioni per costituire lo storico ed il collegamento di più telecamere”.

Per quanto riguarda i prodotti di filtrazione dell’aria, Banca IFIS propone sistemi di purificazione dell’aria che raccolgono ed eliminano batteri e virus, eliminano le tossine della muffa e i COV, rimuovendo inoltre gas e odori dall’ambiente.

Possono essere utilizzati:

• in ambito sanitario

• all’interno degli uffici

• nell’industria

• in scuole e istituti

• in palestre e centri fitness.