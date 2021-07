Banca Ifis lancia la nuova campagna pubblicitaria multimedia

Il Gruppo investe 1,2 milioni di euro per completare il percorso avviato un anno fa con il nuovo marchio e veicolare l’immagine di una banca che non insegue le mode ma si pone al servizio dell’imprenditore

Banca Ifis investe 1,2 milioni di euro nella nuova campagna pubblicitaria multimediale #SmartBankSmartChoice. A distanza di un anno dal rinnovamento del marchio di Gruppo, la banca che opera nei servizi alle imprese e nei crediti deteriorati lancia oggi un nuovo messaggio su Tv, siti Web e app mobile, oltre che sui principali quotidiani nazionali e locali.

L’idea su cui punta la nuova campagna è quella di “una banca che non insegue le mode del momento ma comprende le necessità dell’imprenditore, non bada alla forma ma si concentra sui contenuti e si impegna affinché i progetti dei suoi clienti si realizzino. Per questo, le persone si riconoscono in lei e la scelgono”, spiega una nota dell’istituto.

L’obiettivo è quello di «rafforzare il posizionamento di Banca Ifis come banca a servizio delle imprenditrici e degli imprenditori, ai quali desideriamo trasmettere i nostri valori e il nostro approccio distintivo al business – sottolinea Rosalba Benedetto, Direttore Comunicazione, Marketing e Relazioni Esterne di Banca Ifis – Siamo una banca innovativa e abbiamo voluto utilizzare anche nella comunicazione un linguaggio riconoscibile in linea con il nostro essere».

La campagna è stata ideata e realizzata da Independent Ideas (Gruppo Publicis), suddivisa per il 64% su canali Tv e on demand, per il 20% sul digitale e per il restante 16% su carta stampata. La pianificazione degli spot avverrà dal 12 luglio al 25 dicembre per 24 settimane complessive mentre la campagna digitale durerà sei mesi e la carta stampata prenderà il via il 15 luglio.