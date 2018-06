Banca Ifis: conto rendimax, tasso in promozione al 2%

Il conto deposito online della banca veneta lancia dal 14 giugno al 31 luglio 2018 la promozione Risparmia al TOP 2%, che prevede un tasso del 2% per la soluzione vincolata TOP a 18 mesi – L’offerta è valida per le persone fisiche, le persone giuridiche e le procedure concorsuali.

Il conto deposito online di Banca IFIS, rendimax, lancia una promozione dedicata a chiunque voglia approfittare di un alto tasso redditizio associato a solidità ed a sicurezza. Per chi è alla ricerca di un impiego remunerativo a cui affidare la liquidità per aumentare i risparmi prima del break estivo o per chi sta pensando di investire in soluzioni finanziarie a breve termine con tassi garantiti per mettere a frutto i propri risparmi, rendimax ha la risposta giusta. Dal 14 giugno al 31 luglio 2018 infatti rendimax, il conto deposito tra i migliori in Italia per solidità e sicurezza, lancia la promozione lancia la promozione Risparmia al TOP 2% sulla soluzione vincolata TOP a 18 mesi: un’occasione irripetibile per chi vuole assicurarsi un risparmio concreto e sicuro.

rendimax: completamente online e paperless – rendimax nasce nel 2008 ed è il primo prodotto retail di Banca IFIS: un conto deposito online, destinato ai risparmiatori privati, alle aziende e alle procedure concorsuali. Rendimax si conferma innovativo e si distingue per il rendimento, l’apertura e la gestione online, per l’alta sicurezza (anche per effetto della garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) e per la solidità di Banca IFIS. Assicura ampia possibilità di scelta tra le diverse opzioni: deposito libero o vincolato con interessi anticipati sui depositi a scadenza (opzione First) o posticipati con liquidazione trimestrale (opzione Top), oppure rendimax Like, un deposito libero a chiamata con disponibilità delle somme di denaro richieste dopo 33 giorni. Il conto deposito rendimax offre inoltre un’ampia proposta in termini di scadenze sul periodo vincolato, partendo da un mese fino alle soluzioni di rendimax Family Top, con possibilità di vincolo delle somme a 3, 4 o 5 anni, con tasso nominale annuo lordo rispettivamente fino al 1,50%, al 1,70% e al 2,00%. I risparmiatori rendimax possono disporre inoltre dell’esclusiva carta di pagamento rendimax (abilitata ai circuiti Bancomat/Pagobancomat e Cirrus/Maestro).

Come si apre – Grazie alla firma digitale per aprire il conto deposito rendimax è necessario solo fornire un numero cellulare ed un indirizzo email, senza necessità di inviare o stampare alcun modulo cartaceo.

Customer care a 360° – Il Servizio Clienti rendimax è a disposizione dei clienti e di chi è interessato a richiedere informazioni al numero verde 800.522.122, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14. Presente anche un servizio di Customer Care sui social, in particolare tramite messaggi diretti alla pagina Facebook rendimax conto deposito.

A chi è dedicata la promozione – L’offerta è valida per le persone fisiche, le persone giuridiche e le procedure concorsuali. Non potrà beneficiare di questa promozione chi ha inviato una comunicazione di recesso dal rapporto di conto deposito rendimax che è stata accettata dalla Banca entro il 14/06/2018.