Banca Generali, utile netto e raccolta record nel 2017

Il gruppo guidato da Gian Maria Mossa .ha chiuso il 2017 con i migliori risultati di sempre. Attenzione alla solidità patrimoniale, ai massimi la raccolta netta guidata dal boom delle soluzioni gestite, Dividendo per azione a 1,25 euro. Il titolo guadagna quasi il 2% in Borsa

L’esercizio 2017 di Banca Generali è stato il “migliore di sempre” per il gruppo di Trieste. L’anno trascorso si è chiuso con un utile netto pari a 204,1 milioni di euro, con un aumento del 31% rispetto al 2016. La crescita dei profitti è stata guidata dalla spinta in avanti della crescita dimensionale (masse in salita del 17% a 55,7 miliardi di euro).

Banca Generali ha dimostrato una forte attenzione alla solidità patrimoniale, con gli indici ai livelli più elevati nel settore. +180 punti basi sia per il CET1 (al 18,5%) che per il TCR, al 20,2%. Entrambi si attestano a livelli superiori rispetto ai minimi richiesti dalla Banca d’Italia.

Il patrimonio netto consolidato migliora ulteriormente a 736 milioni di euro, +14% da inizio 2017. Risultati positivi anche per quanto riguarda la raccolta netta, pari a 6.9 miliardi di euro, con un aumento del 21% rispetto al 2016. Più che raddoppiate le soluzioni gestite, pari all’84% della raccolta complessiva.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo per azione a 1,25 euro, +17% dell’anno passato.

Soddisfazione nelle parole dell’Ad Gian Maria Mossa: “Il miglior anno nella storia della banca con una crescita importante, a doppia cifra, in tutte le principali voci non solo commerciali, ma anche di redditività nel conto economica”.

“L’efficienza operativa e lo sviluppo delle attività ricorrenti – ha continuato Mossa – confermano la solidità di un modello di business dalla crescita sostenibile nel tempo. Il forte sviluppo della raccolta e delle masse è stato

accompagnato da investimenti mirati nella qualità delle nostre persone e in progetti innovativi che ci consentono di affrontare al meglio le sfide normative e di mercato, garantendoci un futuro sempre più da protagonisti nel private banking in Italia”.

Balzo in avanti del titolo a Piazza Affari. In una giornata negativa per il Ftse Mib, che perde più di mezzo punto percentuale, Banca Generali guadagna quasi il 2%