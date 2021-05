Banca Generali e Reply: gli studenti diventano trader ESG

La Sustainable Investment Challenge è arrivata alla fase finale: dal 12 al 14 maggio i 100 giovani migliori, tra 18 e 30 anni, nella finanza sostenibile

Arriva alla fase finale la Sustainable Investment Challenge, la competizione internazionale lanciata da Banca Generali e Reply (con la partecipazione di MainStreet Partners, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e CFA Society Italy) e rivolta a studenti e giovani professionisti provenienti di più di 90 Paesi. L’84% dei giocatori ha fra i 18 e i 30 anni e il 75% di loro sono studenti. Ai 14.600 iscritti al primo round online del 2021 (il 71% in più dei partecipanti del 2020) veniva chiesto di confezionare il portafoglio più redditizio possibile, che avesse però tutte le caratteristiche ESG, cioè etiche e ambientali: 100 di loro, traders di finanza sostenibile in erba, hanno ottenuto i profitti migliori e possono dunque ora accedere alla fase finale, che si tiene dal 12 al 14 maggio.

“La Sustainable Investment Challenge – spiega Banca Generali in una nota – rappresenta per i giovani un modo innovativo per imparare a investire, supportando i partecipanti nella ricerca e identificazione delle aziende con più alto punteggio negli indici di sostenibilità, aumentando così la consapevolezza verso il vasto mondo degli investimenti”. Dal 19 al 30 aprile, i giocatori hanno avuto 2 settimane per investire un capitale virtuale di 1 milione di dollari sul mercato statunitense e in tempo reale, e approfondendo le proprie conoscenze in materia di rating ESG. L’Investment Challenge è parte del programma Challenge di Reply, che punta ad individuare i trend più innovativi in ambito coding, creatività, cyber security e finanza. Dal 2018 più di 120.000 giocatori hanno aderito alla community Reply Challenge.