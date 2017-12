Banca Cambiano 1884 aumenta raccolta e impieghi

Un anno dopo l’uscita dal credito cooperativo, la Banca Cambiano 1884, prima banca indipendente di Toscana e unica in Italia ad aver optato per la way out dal mondo delle Bcc ed essersi trasformata in spa, segna un netto balzo in avanti nel preconsuntivo 2017 della raccolta e degli impieghi, in controtendenza rispetto al trend regionale.

L’uscita dal mondo delle Bcc e l’approdo alla forma societaria di spa hanno fatto bene alla Banca Cambiano 1884, unica banca italiana ad aver esercitato la way out dal credito cooperativo prevista dalla recente riforma e da quest’anno prima banca indipendente della Toscana. Nel 2017, secondo i dati di pre-consuntivo resi noti dal Direttore generale della banca Francesco Bosio in un recente incontro con il personale, la Banca Cambiano 1884 ha fatto registrare una raccolta complessiva di oltre 3 milioni di euro con una crescita dell’11% (di cui il 9,45% di raccolta diretta) che ha superato le previsioni e ha sfiorato il record assoluto del 2015 messo a segno dall’allora Bcc di Cambiano, di cui la nuova banca ha raccolto l’eredità fondendosi con Banca Agci. Un balzo significativo hanno registrato anche gli impieghi (+8,5%) che hanno superato i 2 milioni e 300 mila euro, in forte controtendenza rispetto al trend regionale e con un rapporto impieghi-raccolta pari al 91%. Il pagamento di 52 milioni di imposta per poter esercitare la way out, contro cui la banca ha fatto ricorso per possibili vizi di incostituzionalità, ha invece ridotto i mezzi propri abbassando il total capital ratio dal 14,6 al 12,30% e lasciando aperta la porta all’eventuale ingresso futuro nel capitale di banche amiche o di investitori istituzionali. A seguito della fusione i dipendenti della Banca Cambiano 1884 sono infine saliti a 363 unità per un totale di 42 sportelli radicati prevalentemente in Toscana ma anche a Bologna, Torino e Roma.