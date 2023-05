Ballottaggi 2023: come, dove e quando si vota? Sfide chiave nei 7 capoluoghi. Occhi sul primo turno in Sicilia e Sardegna

Il 28 e 29 maggio si vota per i ballottaggi in 41 Comuni italiani – Occhi sulle 3 città toscane e su Ancona, unico capoluogo di regione – Primo turno in Sicilia e Sardegna: folla di candidati a Catania

È arrivato il momento dei ballottaggi 2023. Domenica 28 e lunedì 29 maggio in 41 Comuni si tornerà a votare per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio Comunale. Saranno 7 i capoluoghi in cui si tornerà alle urne, 3 dei quali in Toscana: Ancona, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Terni, e Vicenza. A questi si aggiungerà anche il primo turno delle elezioni comunali nelle due isole maggiori. In Sicilia si vota in 128 Comuni, 15 dei quali sopra i 15mila abitanti. I più importanti? Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. In Sardegna invece saranno 39 i Comuni chiamati al voto di cui 2 sopra i 15mila abitanti: Assemini (Cagliari) e Iglesias (Sud Sardegna).

Ballottaggi 2023: il riassunto delle puntate precedenti

Il 14 e il 15 maggio in 595 Comuni italiani si sono tenute le elezioni amministrative. Di, questi, 41 andranno al ballottaggio, un voto importante anche in chiave nazionale che aiuterà a comprendere gli equilibri dopo l’arrivo di Elly Schlein alla guida del PD e ma anche il gradimento a favore del Governo di centrodestra a 8 mesi dalle elezioni generali.



Parlando proprio dei Comuni capoluogo, al momento, il risultato della partita è di 4 a 2 per il centrodestra che ha vinto a Imperia, Latina, Sondrio e Treviso, mentre il centrosinistra è riuscito a conquistare Brescia e Teramo. I ballottaggi saranno dunque fondamentali per capire se i partiti di opposizione cominciano a guadagnare terreno.

Ballottaggi 2023: dove e quando si vota

Le sfide da non perdere saranno dunque quelle di Ancona, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Terni, e Vicenza. Si voterà domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15. Gli scrutini cominceranno subito dopo la chiusura delle urne.

Ballottaggi 2023: come si vota e come viene eletto il sindaco?

Nei Comuni al ballottaggio i cittadini riceveranno una sola scheda con contenente il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti all’interno dell’apposito rettangolo sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Come spiega il Viminale “il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”.

Per votare è necessario andare al proprio seggio con la tessera elettorale e un documento d’identità (validi anche se scaduti). Il seggio di appartenenza è indicato sulla tessera elettorale dove si trovano il numero e la sede della sezione a cui si è assegnati, il collegio e la circoscrizione di appartenenza.

Una volta concluse le operazioni di voto si procederà allo spoglio e verrà eletto sindaco il candidato che ha conquistato il maggior numero di voti. In caso di parità, vince il candidato collegato alla lista o al gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato sindaco il più anziano fra i due sfidanti.

Il ballottaggio nei 7 Comuni capoluogo

Gli occhi saranno tutti puntati sui 7 comuni capoluogo. Particolare attenzione sarà rivolta verso le tre città toscane, dove il Pd cercherà di recuperare il terreno perso alle ultime amministrative, riconquistando i comuni di quella che è sempre stata la “sua” Regione:

Ancona

Nell’unico capoluogo di regione al voto il ballottaggio sarà tra Daniele Silvetti (centrodestra) e Ida Simonella (Pd e Terzo Polo). Al primo turno Silvetti ha ottenuto il 45,1% dei voti, SImonella il 41,3%. Il candidato del centrodestra ha stretto un accordo con Marco Battino di Ripartiamo dai giovani (948 voti, 2,1%), mentre Simonella non ha stretto accordi. Fondamentale sarà capire a chi andranno i voti di Francesco Rubini della lista di sinistra Altra Idea di Città (6,1% e 2.660 voti) ed Enrico Sparapani (M5S, 3,6%).Roberto Rubegni, Europa Verde (1,7% e 735 voti), ha invece dichiarato: La nostra area naturale è il centrosinistra”.

Brindisi

A Brindisi la sfida è tra Pino Marchionna (centrodestra 44% al primo turno) e Roberto Fusco (centrosinistra e M5S, 33,3% al primo turno). Nella città pugliese l’ago della bilancia saranno gli elettori che al primo turno hanno votato per il civico di centrodestra Pasquale Luperti (12,5%) e per il sindaco uscente Riccardo Rossi (10,1%).

Massa

La corsa è tra Francesco Persiani, sindaco uscente sostenuto da Lega, Forza Italia e liste civiche (35,4% al primo turno), e Enzo Ricci, sostenuto da Pd e Alleanza Verdi Sinistra (29,95%). Il primo è stato sfiduciato da Fdi che 7 giorni fa ha portato alle urne un proprio candidato Marco Guidi (19,9%). Ed è proprio su queste divisioni che conta il candidato di centrosinistra per mettere a segno la sua rimonta.

Pisa

A Pisa il ballottaggio è arrivato per una manciata di voti. Al primo turno, infatti, il candidato di centrodestra Michele Conti ha ottenuto il 49,96% dei voti, mentre Paolo Martinelli (Pd e M5S) si è fermato al 41,12%. Decisivo potrebbe essere il sostegno della sinistra di Ciccio Auletta, candidato di una Città in Comune e Unione popolare, espressione della sinistra radicale (7,2%).

Siena

Due donne in sfida e partita apertissima: Nicoletta Fabio (centrodestra) e Anna Ferretti (Pd e Sinistra Italiana). Al primo turno, Fabio ha ottenuto il 30,5% dei voti, Ferretti il 28,7%. Le due candidate stanno tentando il tutto per tutto per conquistare i voti dei 3 candidati esclusi dal secondo turno:Fabio Pacciani (liste civiche 22,65%), Massimo Castagnini (Italia viva, 7,19%) e Emanuele Montomoli (6,79%).

Terni

Orlando Masselli (centrodestra) contro Stefano Bandecchi (Alleanza Popolare e liste civiche). Nella città già governata dal centrodestra, il centrosinistra è fuori dai giochi. Al primo turno Masselli ha ottenuto il 35,8% dei voti, contro il 28,1 di Bandecchi.

Vicenza

Il sindaco uscente Francesco Rucco (centrodestra, 46,2%) cerca la riconferma contro il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai (44,1%).

Elezioni in Sicilia e Sardegna: occhi su Catania

In Sicilia sono 128 i Comuni chiamati a votare per il primo turno delle elezioni amministrative. Gli eventuali ballottaggi nei centri con più di 15mila abitanti sono fissati per domenica 11 e lunedì 12 giugno. Anche nella Trinacria si voterà per due giorni: domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Gli occhi sono puntati soprattutto sui 4 Comuni capoluogo: Catania, Ragusa, Trapani e Siracusa.

La sfida più importante sarà quella del capoluogo etneo attualmente guidato dal commissario straordinario Piero Mattei. Sono sette i candidati alla carica di sindaco, tutti uomini:

Maurizio Caserta (Pd, M5s, Verdi-Sinistra, Lista per Catania, Con Bianco per Catania, È l’ora del Popolo),

Enrico Tarantino (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Tarantino sindaco, Prima l’Italia, Noi con la Sicilia, Grande Catania, Democrazia cristiana),

Vincenzo Drago (Socialismo democratico Psdi),

Giuseppe Libera (Movimento popolare catanese),

Gabriele Savoca (Sud chiama Nord e De Luca per Catania),

Giuseppe Giuffrida (Catania risorse)

Lanfranco Zappalà (Lanfranco Zappalà).

Sfida a 4 a Ragusa tra Giuseppe Cassì (Peppe CasSÌndaco, De Luca per Cassì, Ragusa Terra Madre, Ragusa Futura e Ragusa Prossima), Giovanni Cultrera (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Ragusa in Movimento e Insieme). Riccardo Schininà (Pd, Generazione Demos, +Ragusa, Patto per Ragusa e Territorio) – Sergio Firrincieli (M5s lista Siamo Comunità). Addirittura 8 i candidati a Siracusa, 4 a Trapani.

in Sardegna, saranno 39 i Comuni che andranno a votare, di cui due sopra i 15mila abitanti: Assemini (Cagliari) e Iglesias (Sud Sardegna). In entrambi i casi si sfidano tre candidati.