Azioni Hsbc Holdings, quotazioni del titolo HSBA in Borsa

Filiale HSBC

Codice ISIN: GB0005405286

Settore: Finanza

Industria: Banche maggiori



Le azioni di HSBC Holdings sono quotate al London Stock Exchange con il ticker HSBA.

Guarda lo storico della quotazione del titolo alla Borsa di Londra

Descrizione Azienda

HSBC Holdings plc è un gruppo bancario inglese. È la seconda banca più grande d’Europa dietro BNP Paribas e uno dei gruppi di servizi bancari e finanziari più grandi a livello mondiale. In termini di asset è la seconda banca al mondo, dietro la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Nel 2020 è stata la sesta banca più grande del mondo per patrimonio totale e capitalizzazione di mercato. A dicembre 2020 ha un patrimonio netto totale di 204,995 miliardi di dollari e un patrimonio di 2,984 trilioni di dollari.

La sua sede si trova nella HSBC Tower nei Docklands di Londra.

HSBC è organizzata in tre divisioni business:

Wealth e Personal Banking

Commercial Banking

Global Banking e Markets

Opera in 64 paesi in tutti i continenti con circa 226 mila dipendenti. In Italia è attiva dal 1995 offrendo ogni tipo di sevizio bancario. La banca è tra le più attive nel settore dell’Export Finance e nel finanziamento delle esportazioni italiane. La sede italiana è a Milano.

I maggiori ricavi vengono fuori dai confini del Regno Unito (circa l’80%), principalmente dall’Asia e dalla zona del sud-est asiatico (circa il 56%, solo Hong Kong il 22%).

HSBC Holdings plc è quotata alla Borsa di Londra e di Hong Kong. Ha quotazioni secondarie alla Borsa di New York e alla Borsa di Bermuda. Le azioni sono detenute da circa 194,000 azionisti in 130 paesi e territori.

I principali azionisti di HSBC:

Ping An Asset Management Co., Ltd., 8,15%

The Vanguard Group Inc, 3,09%

Norges Bank Investment Management, 2,83%

BlackRock Fund Advisors, 2,45%

Legal & General Investment Management Ltd., 1,49%

SSgA Funds Management, Inc., 1,05%

Il fatturato nel 2020 è stato di 50,429 miliardi di euro con un utile netto di 6,099 miliardi.

Tra le principali controllate e sussidiarie del gruppo HSBC vi sono:

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation

Hang Seng Bank

HSBC Bank plc

HSBC Finance

HSBC Bank Canada

HSBC Bank India

HSBC Bank Malaysia

HSBC Bank Middle East

HSBC Bank USA

HSBC México

HSBC Sri Lanka

HSBC UK Bank plc

M&S Financial Services plc

Lo slogan di HSBC «La banca locale del mondo».

Approfondimento economico e finanziario dell’azienda

HSBC, acronimo di Hongkong & Shanghai Banking Corporation, è stata fondata ad Hong Kong nel 1865 da Thomas Sutherland, finanziere scozzese. L’istituto era stato creato con l’obiettivo di gestire e finanziare il traffico che proveniva dalle nuove colonie britanniche in Asia. La banca aveva compito di banco d’emissione a Hong Kong e Shanghai. Al di fuori delle colonia aprì la prima filiale nel 1867 a Yokohama in Giappone.

Negli anni HSBC divenne una delle principali banche dell’Asia. La banca gestiva la tesoreria del governo coloniale britannico in Cina, Giappone, Penang e Singapore. Alla fine dell’ottocento HSBC divenne il più importante istituto finanziario in Asia.

Da dopo la fine della Prima Guerra Mondiale ebbe un periodo di grande espansione e cominciò a diversificare le sue attività.

Nel 1959 acquisisce la British Bank of the Middle East e la Mercantile Bank (con sede in India).

Nel 1965 acquisì la Hang Seng Bank di Hong Kong.

Durante gli anni ottanta tentò una scalata alla Royal Bank of Scotland, che fu bloccata dal governo inglese.

Aumenta la sua presenza internazionale creando le controllate in Canada, HSBC Bank Canada, e in Australia, HSBC Bank Australia Limited.

Nel 1987 acquisisce il 14,9% della Midland Bank in Gran Bretagna.

Nel 1991 viene fondata a Londra la HSBC Holdings plc come capogruppo del gruppo HSBC. Questo passaggio fu dovuto in vista del ritorno di Hong Kong alla Cina nel 1997. La Banca si quota all’indice di Londra.

Nel 1992 si aggiudica la gara per il controllo dell’intera proprietà della Midland Bank conferendo a HSBC un’importante presenza sul mercato nel Regno Unito. In seguito a questa operazione sposta la sua sede mondiale da Hong Kong a Londra.

Nel 1997 investe in Sud America con le acquisizioni di Banco Bamerindus del Brasile per 1 miliardo di dollari e di Argentina Roberts SA de Inversiones per 600 milioni di dollari.

Da novembre 1998 adotta l’attuale acronimo HSBC.

A maggio 1999, compra la Republic National Bank di New York per 10,3 miliardi di dollari.

Negli anni duemila si espande sul territorio europeo: acquisisce la Crédit Commercial de France, banca francese per 6,6 miliardi di sterline, la Demirbank, una banca turca insolvente, la Polski Kredyt Bank SA della Polonia per 7,8 milioni di dollari. Nel Regno Unito acquisisce Marks & Spencer Retail Financial Services Holdings Ltd per 763 milioni di sterline.

Ad agosto 2002 HSBC entra in possesso del Grupo Financiero Bital, SA de CV, terza banca al dettaglio più grande del Messico per 1,1 miliardi di dollari mentre a novembre acquisisce, per 15,5 miliardi di dollari, Household Finance Corporation (HFC), un emittente di carte di credito statunitense.

Nel 2006 compra 90 filiali in Argentina della Banca Nazionale del Lavoro per 155 milioni di dollari.

In Asia acquista il 19,9% della Bank of Communications di Shanghai, la banca cinese a Taiwan e IL&FS Investment, società di intermediazione al dettaglio indiana.

HSBC viene accusata dalla rivista Bloomberg Markets di riciclaggio di denaro per spacciatori di droga e sponsor statali del terrorismo.

In seguito alla crisi del 2008, annuncia la chiusura della rete di filiali negli Stati Uniti, provocando la perdita di quasi 6.000 posti di lavoro. Vende Community Bank, NA e Five Star Bankha a KeyCorp per circa 1 miliardo di dollari. Ad agosto 2011 vende il business delle carte di credito negli Stati Uniti di HSBC a Capital One Financial Corp per 2,6 miliardi di euro.

Nel 2012 HSBC viene indagata dalla sottocommissione permanente del Senato degli Stati Uniti per gravi carenze nelle sue pratiche antiriciclaggio.

L’11 dicembre 2012 accetta di pagare una multa record di 1,92 miliardi di dollari per riciclaggio di denaro.

Nel 2013 viene ripensata la strategia aziendale. Il nuovo piano prevede un ridimensionamento delle operazioni su larga scala e una riduzione delle spese.; HSBC non avrebbe più puntato ad essere una “banca locale del mondo” a causa dei costi eccessivi. Questo nuovo piano avrebbe fatto risparmiare alla banca circa 3,5 miliardi di dollari. Taglia anche 25.000 posti di lavoro ed esce dal mercato di 20 paesi.

Nel giugno 2014 vende a Swiss Re l’attività pensionistica britannica di HSBC Life (UK) Limited, una sua controllata. Il costo dell’operazione è di 4,2 miliardi di sterline.

Ad agosto 2015 vende la sua attività in Brasile al Banco Bradesco per 5,2 miliardi di dollari.

Nel 2019 annuncia un calo dei profitti del 33%.

A 2020, annuncia il taglio di 35.000 posti di lavoro in tutto il mondo. Chiude diverse filiali in Regno Unito. Il nuovo obiettivo della banca è quello di concentrarsi sulle sue operazioni in Asia e espandersi in Medio Oriente.

A maggio 2021, riduce il suo coinvolgimento nel settore bancario al dettaglio negli Stati Uniti.