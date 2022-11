Autostrade per l’Italia, Eni e CDP: accordo per decarbonizzare rete autostradale e migliorare mobilità sostenibile

Sottoscritto un accordo per sviluppare iniziative congiunte per la transizione energetica delle proprie attività. Le iniziative saranno rivolte soprattutto a decarbonizzare la rete autostradale italiana favorendo una mobilità sostenibile.

Autostrade per l’Italia, Eni e Cassa Depositi e Prestiti, oggi, hanno sottoscritto un’accordo per sviluppare iniziative congiunte per la transizione energetica delle proprie attività.

Autostrade per l’Italia, Eni e CDP: accordo per migliorare la mobilità sostenibile

L’iniziative avverranno nell’ambito della mobilità sostenibile, in particolare finalizzata a decarbonizzare la rete autostradale italiana. L’accordo prevede lo sviluppo dei nuovi vettori energetici destinati sia ai mezzi pesanti, sia alle autovetture, a iniziare dai biocarburanti da materie prime sostenibili e non in competizione con la filiera alimentare, idrogeno, biometano e punti di ricarica per le vetture elettriche.

Verranno realizzati impianti di produzione di energia rinnovabile tramite l’installazione di parchi fotovoltaici nelle aree di Autostrade per l’Italia o in prossimità della rete autostradale, anche tramite veicoli societari dedicati. In programma anche lo sviluppo di prodotti sostenibili per il miglioramento della pavimentazione delle autostrade, e l’avvio di iniziative di economia circolare.

Nelle aree rifornimento verrano installate maggiori colonnine per la ricarica elettrica al 100% nonché i nuovi vettori decarbonizzati (fra i quali ad esempio l’elettrico, il biometano e l’idrogeno) a iniziare dai biocarburanti Eni, che saranno disponibili anche in purezza dal gennaio 2023.

Sinergie tra i grandi player italiani fondamentali per la transizione energetica

“Transizione energetica ed economia circolare sono due dei 10 campi di intervento che CDP ha individuato nel Piano Strategico 2022-2024 quali aree prioritarie. La volontà di Cassa è quella di sostenere interventi e progetti, anche in partnership con operatori industriali qualificati garantendo al contempo un significativo impatto socio-economico per il Paese” ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP, Dario Scannapieco.

Per Giuseppe Ricci, Direttore Energy Evolution di Eni “Un percorso efficace di transizione energetica necessita non solo di una visione a lungo termine e di nuove tecnologie, ma anche di un lavoro di squadra con i grandi player italiani. Oggi mettiamo a fattor comune diverse soluzioni per la decarbonizzazione dei trasporti sulle lunghe distanze, anche per i mezzi pesanti, valorizzandone l’efficacia grazie alla forza infrastrutturale di Autostrade e alla solidità ed esperienza economico finanziaria di CDP”.

“In un contesto che vede la sostenibilità come assoluta e non più rimandabile priorità – ha aggiunto l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi – è un dato di fatto che la rete autostradale e il trasporto su gomma continuino ad essere un fattore imprescindibile di sviluppo, volano per l’economia nazionale. È per questo che Autostrade per l’Italia prosegue con convinzione il suo impegno su ricerca e formazione nel segno della transizione e, in quest’ottica, la differenza potrà essere giocata dalla rete di sinergie consolidate tra i grandi player italiani, fattore indispensabile per realizzare progetti sistemici di ampio respiro. Quella tra Eni, CDP e Aspi è un’alleanza che potrà fare la differenza, nel segno di una mobilità sempre più green, guardando al futuro delle nuove generazioni, nel giusto equilibrio tra rispetto dell’ambiente e crescita del Paese”.