Autostrade: Cdp si candida a prenderne il controllo con i Fondi

La Cassa depositi e prestiti ha ufficializzato con i fondi Blackstone e Macquarie la sua offerta vincolante ad Atlantia per rilevare il controllo di Autostrade per l’Italia (Aspi) – Tre gli obiettivi dell’operazione, oltre all’uscita di scena dei Benetton dopo la tragedia del Ponte Morandi

Cassa depositi e prestiti (Cdp) si candida ufficialmente a prendere il controllo di Autostrade per l’Italia (Aspi). Ieri sera, al termine di un Cda durato due giorni, Cdp ha ufficializzato insieme ai fondi Blackstone e Macquarie la sua offerta vincolante ad Atlantia per rilevare l’88% di Aspi che può salire al 100% “in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte dei soci di minoranza di Aspi”.

Cdp, che è il primo investitore nella infrastrutture del Paese, valuta Aspi circa 9 miliardi e assumerà il 51% del Consorzio composto insieme ai due fondi internazionali scesi in campo per acquistare Autostrade per l’Italia. L’offerta sarà presentata ad Atlantia entro il 24 febbraio.

Lo scopo dell’operazione, molta sollecitata dal precedente Governo Conte per allontanare i Benetton da Autostrade dopo la tragedia del Ponte Morandi, è spiegata in una nota ufficiale del gruppo guidato da Fabrizio Palermo e si articola in tre punti chiave: 1) “promuovere l’ammodernamento della rete autostradale, favorendo la digitalizzazione e la logistica integrata e affrontando le sfide poste dall’innovazione” ; 2) dare stabilità alla nuova Autostrade in una logica di lungo periodo; 3) contribuire alla realizzazione di un ingente piano di investimenti esteso a tutta la rete autostradale, accelerando i lvori di manutenzione e accrescendo gli standard di performance e di sicurezza.

Ora la parola passa ad Atlantia.