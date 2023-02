Automazione industriale: Timken Company acquisisce Nadella Group

L’operazione, soggetta all’approvazione dell’Antitrust, dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2023

The Timken Company, multinazionale americana che progetta e produce cuscinetti e prodotti per il movimento industriale, ha raggiunto un accordo vincolante con ICG per l’acquisizione di Nadella Group, azienda che opera nel settore dell’automazione industriale.



L’operazione, soggetta condizioni di chiusura e all’approvazione dell’antitrust, dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2023.



Houlihan Lokey (società di servizi finanziari e banca di investimento) ha agito come consulente finanziario di Nadella Group e degli azionisti venditori.

Chi sono Nadella Group e Timken Company

Nadella, azienda italiana con sede a Milano, è tra i leader di mercato nella progettazione e produzione di una gamma completa di soluzioni per la movimentazione lineare, teste a snodo, viti a ricircolo di sfere e altri prodotti per l’automazione, fornendo soluzioni all’avanguardia per applicazioni mission-critical a una base di clienti ampia, globale e diversificata.

Nel 2022 il Gruppo ha registrato un fatturato di oltre 100 milioni di euro. L’azienda conta conta 450 dipendenti e gestisce impianti di produzione in Europa e in Cina, oltre a una rete di distribuzione globale.

Timken, azienda americana con sede a North Canton, progetta e produce un portafoglio di cuscinetti ingegnerizzati e prodotti per il movimento industriale. Conta più di 18.000 persone a livello globale e opera in 43 paesi.

Nel 2021 ha registrato un fatturato di 4,1 miliardi di dollari.



“Nadella rappresenta una vera storia di successo e l’esempio perfetto di un’azienda storica europea con un forte know-how industriale, che ha saputo crescere grazie all’innovazione costante e all’espansione internazionale. Abbiamo ottenuto risultati eccezionali grazie a un mix di strategie di sviluppo organico e per linee esterne e a un management team e un’organizzazione rinnovati. Crediamo che Timken sarà un partner ideale per supportare Nadella nel perseguire il suo sviluppo futuro e a realizzare il suo ulteriore potenziale e siamo grati a ICG per averci accompagnato in questi anni” ha dichiarato Liviana Forza, CEO di Nadella.