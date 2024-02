Automazione industriale: Nb Aurora cede la partecipazione in Dierre group ad Alto Partners

Ceduta al fondo Alto Capital V l’intera partecipazione detenuta attraverso il veicolo D Club. Valore dell’operazione: 108 milioni. Nb Aurora ha reinvestito circa 7,4 milioni e resta dunque azionista di minoranza

Nb Aurora, società di investimento quotata alla Borsa Italiana, ha completato la vendita della sua intera partecipazione in Dierre group, tramite il veicolo controllato D Club Srl, pari al 48,4%, al Fondo Alto Capital V gestito da Alto Partners Sgr. Il closing dell’operazione è avvenuto dopo la firma dell’accordo vincolante annunciato il 21 dicembre precedente. Il valore totale dell’operazione è di circa 108,5 milioni di euro, con una quota di circa 22,2 milioni di euro riferibile a Nb Aurora. Dierre Group è un leader italiano nella produzione di protezioni e componenti ad alta tecnologia ed estetica per l’automazione industriale, con un fatturato nel 2022 di circa 63 milioni di euro.

Nb Aurora rientra come azionista di minoranza

In conferma del suo impegno verso Dierre group, Nb Aurora ha reinvestito circa 7,4 milioni di euro dei proventi della cessione, mantenendo una posizione azionaria di minoranza. Anche il Fondatore e Presidente di Dierre group, Giuseppe Rubbiani, ha ceduto la sua partecipazione, reinvestendo nella società con una quota di minoranza insieme ad altri manager.

Il fondo Nb era entrato nel capitale di Dierre nel luglio 2019 con l’obiettivo di supportare l’imprenditore e il top management nel percorso di crescita, inclusa l’espansione tramite acquisizioni per consolidare la posizione della società tra i leader del settore a livello europeo.

Dierre group

Fondata nel 1997 a Fiorano Modenese da Giuseppe Rubbiani, Dierre group è cresciuta da una piccola realtà specializzata nella produzione di sistemi di protezione per l’industria fino a diventare un leader nel suo settore grazie alla costante innovazione e all’integrazione di aziende complementari. La società si impegna per la sicurezza industriale, adottando un approccio responsabile verso le questioni ESG e promuovendo la sostenibilità e la gestione responsabile e sicura delle proprie operazioni aziendali.

Cos’è Nb Aurora

Nb Aurora è il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento Euronext Miv Milan – professional segment, creato con l‘obiettivo di investire in PMI non quotate al fine di sostenere la loro crescita e internazionalizzazione, contribuendo all’economia reale del Paese.

Promosso da Neuberger Berman, società di investimento privata indipendente con un patrimonio gestito di 463 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023, Nb Aurora mira a investire in Pmi leader di nicchie di mercato ad alto potenziale di crescita, con un fatturato compreso tra 30 e 300 milioni di euro e una forte propensione all’export.

Dopo aver acquisito il 44,55% delle quote di Fondo Italiano d’Investimento, Nb Aurora ha investito in altre 12 aziende, tra cui Club del Sole, Dierre group, Phse, BluVet, Rino Mastrotto group, Engineering, Veneta Cucine, Comet, Farmo, Exacer, PromoPharma e Finlogic. Queste aziende operano in settori diversi, dalla produzione di componenti tech per l’automazione industriale alla commercializzazione di prodotti farmaceutici e alimentari innovativi, dimostrando la diversificazione del portafoglio di Nb Aurora e il suo impegno verso l’espansione e il successo delle Pmi italiane.