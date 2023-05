Autogrill-Dufry: prorogata l’offerta al 18 maggio

La proroga serve a consentire agli azionisti di Autogrill di beneficiare di un più ampio periodo di tempo per esaminare i dati del primo trimestre

Ci sarà più tempo per decidere se aderire all’Opa obbligatoria lanciata da Dufry sulle azioni ordinarie di Autogrill.

La società svizzera ha comunicato oggi che la chiusura dell’offerta pubblica di scambio (OPS) che era originariamente prevista per il 15 maggio 2023, è stata spostata al 18 maggio 2023. La proroga, si legge in una nota, serve a consentire agli azionisti di Autogrill di beneficiare di un più ampio periodo di tempo per esaminare i dati dei Ricavi Consolidati al 31 marzo 2023 che saranno pubblicati da Autogrill il 9 maggio 2023 e il Trading Update del 1° trimestre 2023 che sarà pubblicato da Dufry il 10 maggio 2023.

L’offerta propone 0,1583 azioni ordinarie di Dufry di nuova emissione per ogni azione Autogrill o, in alternativa, 6,33 euro per ogni azione portata in adesione. La scelta sarà a discrezione di ciascun azionista Autogrill aderente.

La Data di Pagamento (originariamente prevista per il 23 maggio 2023, il sesto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione) è fissata al 25 maggio 2023, ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, come prorogato.

I dettagli dell’Opa

Lo scorso 3 febbraio, Edizione ha completato il trasferimento del 50,3% di Autogrill alla svizzera Dufry, una quota funzionale all’ormai celeberrimo matrimonio che porterà alla nascita di un nuovo player mondiale nel settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia. L’entità combinata si rivolgerà a oltre 2,3 miliardi di viaggiatori in 75 paesi, occupando circa 60mila persone in 5.500 punti vendita presenti in 1.200 tra aeroporti e altre location. In base alle previsioni, i ricavi complessivi ammonteranno a circa 14 miliardi di euro, mentre l’ebitda sarà di circa 1,3 miliardi (pro forma 2019).

L’offerta “è finalizzata a promuovere gli obiettivi di integrazione strategica di Dufry e Autogrill, con la prospettiva di creare un gruppo globale nei settori del travel retail e travel food & beverage (F&B)” ha detto la sociretà.