Autogrill: dal 14 aprile l’opa di Dufry: ecco tutti i dettagli dell’offerta

Parte venerdì 14 aprile il periodo d’adesione all’opa di Dufry su Autogrill. Una volta conclusa ci sarà il delisting. Ecco come funziona l’offerta

La data da segnare in rosso sul calendario è venerdì 14 aprile, giorno in cui partirà l’offerta pubblica di scambio e di acquisto di Dufry su Autogrill finalizzata al delisting. Dopo il via libera della Consob all’operazione, sono stati pubblicati il documento di offerta e il documento di esenzione relativi all’opas. Il periodo di adesione sarà pari a 21 giorni di borsa aperta e terminerà, il 15 maggio, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe.

Opa di Dufry su Autogrill: ecco i dettagli

Lo scorso 3 febbraio, Edizione ha completato il trasferimento del 50,3% di Autogrill alla svizzera Dufry, una quota funzionale all’ormai celeberrimo matrimonio che porterà alla nascita di un nuovo player mondiale nel settore dei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia. L’entità combinata si rivolgerà a oltre 2,3 miliardi di viaggiatori in 75 paesi, occupando circa 60mila persone in 5.500 punti vendita presenti in 1.200 tra aeroporti e altre location. In base alle previsioni, i ricavi complessivi ammonteranno a circa 14 miliardi di euro, mentre l’ebitda sarà di circa 1,3 miliardi (pro forma 2019).

L’offerta, si legge nei documenti pubblicati oggi, “è finalizzata a promuovere gli obiettivi di integrazione strategica di Dufry e Autogrill, con la prospettiva di creare un gruppo globale nei settori del travel retail e travel food & beverage (F&B)”.

“Grazie a questa integrazione industriale, due realtà già leader a livello internazionale nei propri settori di riferimento daranno vita ad un campione globale nelle attività commerciali e di ristorazione al servizio di chi viaggia – aveva commentato Alessandro Benetton, presidente di Edizione, a inizio febbraio – La combined entity rappresenterà infatti negli anni a venire la piattaforma ideale per cogliere opportunità di crescita grazie anche a nuove idee e nuovi servizi”.

“Edizione, in qualità di società italiana e prima azionista di Dufry, considera strategica questa sua partecipazione, come lo sono Atlantia e Benetton Group ed è pronta a dare il massimo sostegno strategico, finanziario e operativo a questo grande progetto”, ha aggiunto.

Ricordiamo che lo scorso febbraio sono stati nominati anche i nuovi amministratori di Autogrill, con il Cda che ha scelto Paolo Roverato nel ruolo di amministratore delegato e Bruno Chiomento come presidente indipendente.

Opa: 0,1583 azioni Dufry o 6,33 euro per azione

L’offerta propone 0,1583 azioni ordinarie di Dufry di nuova emissione per ogni azione Autogrill o, in alternativa, 6,33 euro per ogni azione portata in adesione. La scelta sarà a discrezione di ciascun azionista Autogrill aderente.

L’offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di azioni Autogrill.

Il periodo di adesione all’opas, avrà inizio alle ore 8:30 del 14 aprile 2023 e terminerà alle ore 17.30 del 15 maggio 2023. A quel punto scatterà il delisting e Autogrill diventerà l’ennesima società che lascerà Piazza Affari. ​​Il 2022 si è chiuso con 33 miliardi in meno di capitalizzazione dovuti a opa e delisting. Se a questa cifra aggiungiamo anche il trasloco di Exor – con 15 miliardi di market cap – da Milano ad Amsterdam, si arriva a oltre 48 miliardi di capitalizzazione evaporati in un solo anno su un totale di 695 miliardi.