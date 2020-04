Autocertificazione Fase 2, arriva nuovo modulo

Fino a domenica 3 maggio vale l’attuale modulo, ma da lunedì 4 sarà sostituito da uno nuovo, con l’aggiunta dell’incontro con i congiunti: l’autocertificazione servirà almeno fino al 18 maggio.

Manca poco all’inizio della Fase 2, che scatterà il 4 maggio, e come era prevedibile arriverà un nuovo modulo di autocertificazione. Intanto però chiariamo una cosa: fino a tutta la giornata di domenica 3 maggio siamo in lockdown con le stesse identiche regole che conosciamo da settimane, e il modulo rimane quello attualmente scaricabile dal sito del Viminale. Da lunedì 4 maggio però, nonostante l’allentamento di alcune misure e la maggiore libertà negli spostamenti, non verrà meno l’obbligo di giustificarli, compilando ancora un apposito modulo da firmare e mostrare alle forze dell’ordine in caso di controllo, per almeno altre due settimane.

Al momento, la nuova autocertificazione non è ancora stata resa nota: il decreto infatti è stato varato, ma entrerà in vigore solo il 4 maggio e dunque anche per non creare confusione si aspetterà l’ultimo momento, forse direttamente lunedì mattina, per diramare il nuovo modulo. La cosa certa è che si amplierà la gamma di motivazioni valide per muoversi fuori dal Comune dove ci si trova, ma sempre all’interno della stessa Regione (muoversi all’interno del Comune sarà invece liberamente consentito, seppur con obbligo di distanziamento e in alcuni casi anche di mascherina: agli attuali “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza”, “situazione di necessità” e “motivi di salute” si aggiungerà per forza di cose la visita ai parenti e ai cosiddetti congiunti, cioè le persone più care, tra le quali rientrano anche i fidanzati e i cosiddetti “affetti stabili”.