Attacco in Crimea, l’Ucraina rivendica. Zelensky: “La guerra non finirà senza la liberazione della Crimea”

L’Ucraina rivendica l’attacco alla base aerea russa di Saki in Crimea. I russi negano ma ammettono 1 morto e 5 feriti. Zelensky: “La Crimea ai russi è una minaccia per tutti”

Attacco in Crimea: nel pomeriggio di martedì, una grande esplosione ha provocato un altissimo fungo bianco e fiamme, seguita da una serie di altre esplosioni. La gente che era in spiaggia a Novofedorivka, è fuggita urlando di terrore. È stato colpito l’aeroporto di Saki, la base del 33esimo reggimento dell’aviazione russa, da cui decollavano i bombardieri Se-24M che andavano a colpire Mariupol. L’attacco è stato rivendicato a tarda sera dal governo di Kiev: «Questo è solo l’inizio», ha dichiarato il portavoce del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak. I russi negano ma ammettono 1 morto e cinque feriti. La loro versione è che sono esplose delle munizioni nella base aerea di Sali.

“La Crimea ai russi è una minaccia per tutti”

Nel suo discorso notturno il presidente ucraino ha commentato la situazione in Crimea. Volodymyr Zelensky ha dichiarato che non ci sarà una pace stabile e duratura in molti Paesi che si affacciano sulle sponde del Mar Mediterraneo finché la Russia potrà usare la penisola come base militare. “La Crimea è ucraina e non la cederemo mai”, ha commentato il presidente. La Crimea è riconosciuta a livello internazionale come territorio dell’Ucraina ma nel 2014 la Russia l’ha invasa e ne ha decretato l’annessione considerandola parte del suo territorio. “Questa guerra russa…è iniziata con la Crimea e deve finire con la liberazione della Crimea”, ha concluso Zelensky.

Intanto, il bollettino delle vittime di guerra si aggiorna: secondo Kiev, almeno tre civili sono stati uccisi e 23 sono rimasti feriti nei bombardamenti russi delle ultime 24 ore, tra cui figura l’attacco dall’impianto nucleare di Zaporizhzhia.