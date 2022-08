Condividi Twitter

Atlantia: Opa e delisting slittano di un mese, si parte in autunno

In Spagna si allungano i tempi per il via libera all’opa e al delisting. L’operazione scatterà con un mese di ritardo

L’Opa di Edizione e Blackstone su Atlantia slitterà di un mese. Lo rivela Il Sole 24 Ore, secondo cui l’offerta pubblica d’acquisto da 13 miliardi di euro e il conseguente delisting saranno posticipati rispetto ai piani iniziali. Da fine agosto-inizio settembre si passerà a fine settembre-inizio ottobre. Un mese in più per l’Opa su Atlantia Il motivo è presto detto: il processo autorizzativo che coinvolge sia la Banca d’Italia che la Banca di Spagna richiederà più tempo rispetto a quello previsto in precedenza. I due istituti infatti sono chiamati a dare il loro assenso all’operazione dato che Atlantia controlla da un lato (quello italiano) la società di pagamento Telepass, dall’altro (quello spagnolo) la società delle autostrade Abertis. Il ritardo, secondo quanto rivela il quotidiano economico, sarebbe dovuto proprio a Madrid, che informalmente avrebbe comunicato ad Atlantia un allungamento dei tempi per concedere l’autorizzazione. I dettagli dell’Opa Una volta ricevuto l’ok, e avendo già in tasca il via libera del Governo italiano, Atlantia potrà procedere con l’atteso delisting. L’operazione era stata annunciata nei mesi scorsi, quando Edizione e il fondo Usa avevano reso noto di aver notificato l’offerta pubblica su Atlantia al Governo per verificare che l’affare non richiedesse appunto l’utilizzo dei poteri speciali da parte dell’Esecutivo. Lo scorso aprile, Alessandro Benetton, presidente di Edizione, aveva così spiegato l’Offerta pubblica di acquisto totalitaria e finalizzata al delisting di Atlantia, società di cui ha già il 33,1%. : “Abbiamo scelto di intraprendere questa iniziativa anche al fine di preservare l’integrità e l’identità italiana del gruppo”. Edizione e Benetton hanno messo sul piatto 23 euro per azione, una cifra che rappresenta un premio del 5,3% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 13 aprile 2022; un premio pari al 24,4% rispetto al prezzo del 5 aprile 2022. Sommando a alla cifra il dividendo, pari a 74 centesimi, gli azionisti di Atlantia che aderiranno all’offerta incasseranno un ammontare complessivo di 23,74 euro per ciascuna azione. Nel frattempo, a Piazza Affari, il titolo Atlantia viaggia intorno alla parità a 22,74 euro per azione, poco sotto il prezzo di Opa.