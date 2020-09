Atlantia, due opzioni per Autostrade: vendita o scorporo con Ipo

La holding dei Benetton che controlla Autostrade rompe gli indugi e prospetta due soluzioni che non piacciono al Governo, perché riducono lo spazio d’intervento di Cdp, anche se non le chiudono la porta – Ma la Borsa premia anche oggi il titolo di Atlantia in Borsa

Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con Cdp, il Cda di Atlantia ha deciso di mettere il gruppo davanti a un bivio. La prima opzione è vendere l’intera partecipazione nel capitale di Autostrade (pari all’88%) tramite processo competitivo. La seconda invece consiste nella “scissione parziale e proporzionale” di Aspi e nel “conferimento di, rispettivamente, il 55% e il 33% del capitale sociale nella neo-costituita Autostrade Concessioni e Costruzioni, da quotarsi in Borsa con l’uscita di Atlantia dal suo capitale”. È quanto si legge nel comunicato di Atlantia.

Insomma, il Cda ha deciso che – in parallelo allo spin off – partirà un processo competitivo “gestito da advisor finanziari indipendenti, per la vendita dell’intera quota dell’88,06% detenuta in Aspi – prosegue la nota – Tale processo è rivolto sia a Cdp che ad altri investitori istituzionali. La cessione sarà sottoposta a condizioni sospensive”.

Ciò significa che il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti non è escluso, ma fortemente ridimensionato rispetto agli accordi di luglio. Per questo, a stretto giro Cdp potrebbe replicare con un comunicato per prendere le distanze dall’iniziativa del Cda di Atlantia. Quanto al Governo, è verosimile che torni ad agitare lo spauracchio della revoca della concessione.

Tornando alla deliberazione del Cda, il comunicato spiega che gli eventuali acquirenti dovrebbero incamerare anche il rimanente 12% di Aspi in caso di esercizio del diritto di co-vendita da parte degli azionisti di minoranza. Non solo: “Qualora, in qualsiasi momento antecedente alla data di efficacia dell’operazione di scissione di seguito descritta, e dunque anche in un momento successivo all’approvazione del progetto di scissione da parte dell’assemblea, Atlantia riceva un’offerta da parte di uno o più soggetti che intendano acquistare la partecipazione, il cda, ove valuti che l’offerta corrisponda all’interesse sociale, provvederà a convocare nuovamente l’assemblea dei soci per sottoporre alla medesima la revoca della delibera di scissione già assunta”.

Fin qui la prima strada. Veniamo alla seconda: il Consiglio ha approvato anche “il progetto di scissione parziale e proporzionale di Atlantia a favore di Autostrade Concessioni e Costruzioni spa – prosegue il Cda – società già costituita l’8 settembre 2020 e interamente posseduta da Atlantia”.

Per effetto della scissione, ogni azionista di Atlantia si ritroverebbe in portafoglio due titoli azionari quotati distinti: un’azione Atlantia e un’azione di Acc. Ovvero: i soci della holding riceveranno un’azione Acc per ogni azione Atlantia posseduta. Il calendario dell’operazione prevede che lo spin-off si possa completare entro giugno del 2021.

Dopo la diffusione del comunicato del Cda, il titolo in Borsa di Atlantia guadagna l’1,9%, a 13,90 euro.