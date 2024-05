Atalanta: quanto ha guadagnato con la vittoria in Europa League? E un assegno cospicuo potrebbe arrivare anche per la Roma

La vittoria dell’Atalanta in Europa League non rappresenta solo un trionfo sportivo, ma anche economico. Quanto ha guadagnato la Dea? Facciamo i conti

L’Atalanta ha vinto l’Europa League battendo 3 a 0 i tedeschi del Bayer Leverkusen. Un trionfo sportivo, che proietta il club bergamasco nell’olimpo del calcio europeo, ma anche economico, perché porta nelle casse della società un cospicuo tesoretto. Vincere l’Europa League, infatti, significa anche incamerare introiti fondamentali per il fair play finanziario e per la prossima stagione. Quanto ha guadagnato l’Atalanta vincendo? Facciamo un po’ di conti.

Quanto ha guadagnato l’Atalanta vincendo l’Europa League

Il totale sfiora i 35 milioni di euro. Nel dettaglio, prima dell’inizio della competizione, la Dea aveva già incassato 12,2 milioni di euro tra bonus di partecipazione, ranking storico e market pool. Poi sono arrivati 3,11 milioni di bonus grazie ai risultati ottenuti nel girone a cui si sono aggiunti 1,1 milioni di euro per aver ottenuto il primo posto nel giro. Dagli ottavi alle semifinali sono arrivati 6,9 milioni per i diversi passaggi di turno. L’accesso alla finale è poi valso 4,6 milioni. Ci sono poi altri 7,5 milioni da sommare al conto: 4 per la vittoria finale e 3,5 milioni di euro come bonus per disputare la supercoppa contro la vincente della Champions League, vale dire una tra Real Madrid e Bayern Monaco. Non solo, a queti 34,6 milioni di euro si aggiungono anche gli introiti derivanti dal botteghino e quelli di un potenziale ritorno in termini di sponsorship.

Ma anche la Roma potrebbe guadagnarci…

Potrebbe però non essere solo l’Atalanta a beneficiare, economicamente e sportivamente, della sua vittoria in Europa League. Introiti importanti potrebbero arrivare anche per la Roma. Perché? Per spiegarlo serve un po’ di matematica: l’anno prossimo l’Italia avrà diritto a un posto bonus in Champions grazie al miglior ranking stagionale. All’ex coppa dei campioni parteciperanno dunque cinque squadre e non quattro. L’Atalanta, avendo vinto l’Europa League, potrebbe però fare in modo che anche una sesta squadra italiana arrivi in Champions. Come? Se la Dea chiuderà fra le prime 4, non libererà alcun posto, se invece chiuderà quinta sì, perché il posto bonus slitterebbe alla sesta in classifica. Ed è qui che entra in gioco la Roma che, essendosi già assicurata il sesto posto, con l’Atalanta quinta in classifica riuscirebbe ad entrare in Champions League. Una benedizione per la squadra di Daniele De Rossi, dato che solo l’accesso alla massima competizione calcistica europea vale ben 18,6 milioni di euro.