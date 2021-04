Asta Btp: il Tesoro fa il pieno, tassi in risalita sul 3 anni

Il ministero dell’economia ha collocato titoli per 7,75 miliardi (il massimo previsto), su tre scadenze: 3, 10 e 15 anni – Ecco i dati su domanda e rendimenti

Il Tesoro fa il pieno all’asta dei Btp del 13 aprile, anche se con rendimenti in lieve rialzo. I titoli collocati sono su tre scadenze (a 3, 10 e 15 anni), per un totale di 7,75 miliardi di euro. L’importo assegnato coincide con il massimo previsto per questa emissione.

Nel dettaglio, il nuovo Btp triennale (con scadenza ad aprile del 2024) è stato collocato per un importo pari a quattro miliardi di euro, a un tasso negativo dello -0,17%. Il rendimento è quindi risalito di cinque punti base rispetto all’analoga asta del mese scorso, risollevandosi dai minimi storici. Per quanto riguarda la domanda, il rapporto di copertura si è attestato all’1,38.

Il Tesoro ha venduto anche Btp a 10 anni per 1,75 miliardi. In questo caso, il tasso d’interesse si è attestato allo 0,12%, mentre il bid to cover è stato dell’1,55.

Infine, l’emissione del Btp con scadenza a 15 anni ha raggiunto quota due miliardi, con rendimento all’1,26% e rapporto di copertura all’1,47.

A fine mattinata lo spread fra Btp e Bund viaggia a 105 punti base, in rialzo del 3,22% rispetto all’ultima chiusura.