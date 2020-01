Assoreti: a novembre raccolta netta di 2,8 miliardi

Il 71% degli investimenti netti coinvolge i prodotti del risparmio gestito, sui quali confluiscono nel complesso risorse nette per circa 2 miliardi di euro.

E’ pari a 2,8 miliardi la raccolta netta positiva nel mese di novembre 2019, secondo i dati rilevati da Assoreti. Il 71% degli investimenti netti coinvolge i prodotti del risparmio gestito, sui quali confluiscono nel complesso risorse nette per circa 2 miliardi di euro, mentre il bilancio delle movimentazioni sui prodotti in regime amministrato è positivo per 824 milioni di euro, grazie alla liquidità. Nell’ambito del risparmio gestito, i volumi di raccolta si confermano positivi per tutte le principali macro famiglie di prodotto, seppure in flessione congiunturale.

Il maggiore apporto arriva dal comparto assicurativo, con volumi netti complessivi pari a 890 milioni di euro. Il 40% dei premi netti del comparto confluisce sulle polizze multiramo (355 milioni), mentre il restante 60% si distribuisce in modo sostanzialmente equo tra le polizze vita tradizionali (270 milioni) e le unit linked (265 milioni), pur riscontrando su queste ultime il maggior versamento in termini di premi lordi (1,1 miliardi di euro). Positivo anche il bilancio delle gestioni patrimoniali individuali, pari a 531 milioni di euro: prevalgono gli investimenti netti sulle GPF per 373 milioni, mentre quelli sulle GPM risultano in crescita e pari a 161 milioni di euro.

La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote di OICR è positiva per 511 milioni di euro: gli investimenti coinvolgono le gestioni collettive aperte di diritto estero, con entrate nette complessive per 602 milioni di euro, mentre per i fondi di diritto italiano si continua a riscontrare la prevalenza dei riscatti (-96 milioni di euro). Pertanto, il contributo mensile delle reti al sistema degli OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, risulta positivo per circa 1,5 miliardi di euro e controbilancia i deflussi realizzati, nel complesso, dagli altri canali distributivi (-282 milioni). Da inizio anno l’apporto delle reti sale così a 10,2 miliardi di euro, portando in positivo l’intero sistema dei fondi aperti (562 milioni di euro).

La raccolta netta realizzata sui titoli in regime amministrato è negativa per 76 milioni di euro: l’attività di collocamento sul mercato primario (322 milioni di euro) non compensa totalmente la prevalenza delle operazioni di vendita su quelle di acquisto rilevata sul mercato secondario (-399 milioni). La raccolta di risparmio sotto forma di liquidità è positiva per 900 milioni di euro. A fine mese i clienti primi intestatari, per il campione di società partecipante all’indagine, salgono a 4,480 milioni. Il numero di consulenti finanziari abilitati all’o.f.s., con mandato dalle società rientranti nell’indagine dell’Assoreti, è pari a 23.206 unità (24.909 unità per l’intera compagine – dato stimato); di questi, 22.942 unità risultano effettivamente operative (con portafoglio > 0).

Per quanto riguarda la classifica dei singoli gruppi, emerge ancora una volta che il Gruppo Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking e Sanpaolo Invest SIM) si colloca al primo posto, dall’inizio dell’anno, per raccolta netta totale con 9,8 miliardi di euro e per risparmio gestito con oltre 3,2 miliardi di euro. Prima posizione per Fideuram confermata anche nella classifica di raccolta netta mensile, con oltre 1,1 miliardi di euro, e risparmio gestito, con 655 milioni.