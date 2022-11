La nomina è arrivata nell’ambito del consiglio direttivo del 6 ottobre. Firpo entra in carica oggi e succede a Stefano Micossi che per 23 anni ha guidato Assonime

Stefano Firpo è il nuovo direttore generale di Assonime. La nomina è arrivata nell’ambito del Consiglio direttivo dell’Associazione fra le società italiane per azioni tenutosi lo scorso 6 ottobre. Firmo entra in carica oggi e succede a Stefano Micossi che per 23 anni ha assicurato la guida operativa dell’associazione.

Chi è Stefano Firpo? Origini e carriera del nuovo direttore di Assonime

Quarantanove anni, torinese, nel corso della sua carriera Firpo ha svolto ruoli manageriali nel settore privato, ma anche incarichi di responsabilità nelle amministrazioni pubbliche. Fino a poche settimane fa è stato capo di Gabinetto del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao. In questo ruolo ha disegnato e seguito l’attuazione di tutti progetti di digitalizzazione della PA inseriti nel PNRR. Ha inoltre seguito la predisposizione della strategia nazionale sull’Intelligenza artificiale e curato le politiche di intervento in ambito spaziale ed aerospaziale.

In precedenza, Firpo ha ricoperto la carica di direttore generale di Mediocredito Italiano ed è stato direttore generale per la politica industriale, la competitività e la piccola e media impresa presso il Ministero dello Sviluppo Economico e Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico ricoprendo questi ruoli dal governo Monti fino al governo Conte. In questa posizione ha disegnato e attuato la legislazione nazionale sulle startup e PMI innovative e il Piano Nazionale Industria 4.0. Quale estensore del Rapporto Destinazione Italia e membro del Gruppo Finanza per la Crescita ha lavorato all’attrazione degli investimenti esteri in Italia, alla liberalizzazione delle emissioni di corporate bond e alle misure per stimolare gli investimenti di private equity. È Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.

Il commento di Stefano Firpo

“Assumo con autentica soddisfazione professionale e forte motivazione personale questo incarico – ha dichiarato Firpo – e sono convinto che, grazie alle sue tante competenze ed eccellenze, Assonime debba continuare a costituire un autorevole punto di contatto e interlocuzione fra le istituzioni e il mondo delle imprese per consolidare un quadro regolatorio e di policy favorevole all’imprenditorialità responsabile e agli investimenti produttivi. Il mio impegno sarà teso ad arricchire e intensificare questo dialogo per trovare soluzioni di policy sempre più adeguate alle sfide della sostenibilità, dell’innovazione tecnologica e, in particolare, della digitalizzazione in un contesto economico e geopolitico ricco di sfide e di opportunità”.

“Al direttore generale vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta Assonime – ha commentato la presidente Patrizia Grieco – Firpo raccoglie il testimone di Stefano Micossi sotto la cui guida Assonime ha raggiunto in questi anni importanti traguardi e che ora è incamminata, con il nuovo Direttore Generale, verso un ulteriore e sfidante percorso di crescita”.