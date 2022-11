Assolombarda partecipa al “Pmi Day”: oltre 1.200 studenti “a scuola” nelle piccole e medie imprese del territorio

L’obiettivo è quello di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso incontri e visite guidate nelle aziende

Sono più di 1.200 gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa di Assolombarda nell’ambito di “Industriamoci – Pmi Day”, la giornata nazionale delle piccole e medie imprese organizzata da Confindustria. L’obiettivo è quello di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso incontri e visite guidate nelle aziende. L’edizione 2022, la prima in presenza dopo la pandemia, ha come tema conduttore “La bellezza del saper fare italiano”, un “bello” che è frutto delle competenze, dei valori e della cultura che ritroviamo nei beni e nei servizi prodotti dalle imprese.

La prima fase del “Pmi Day”

Gli studenti di 15 scuole secondarie di primo grado hanno potuto visitare “virtualmente”, direttamente da scuola e in collegamento con le aziende, 4 realtà del territorio: Nowal Chimica (Cuggiono, settore chimico); Solana (Maccastorna, settore alimentare); Virma (Sulbiate, settore meccatronico); A.P.C. (Vigevano, settore moda). In questa prima fase, gli imprenditori hanno raccontato come e in che forma la bellezza si manifesta nel loro lavoro e nelle loro realtà aziendali. In un secondo momento i ragazzi saranno coinvolti in una serie di attività da svolgere in classe per riflettere sulla presenza del tessuto industriale nel territorio e sul rapporto tra dimensione produttiva e “bellezza”. Il momento centrale di questa fase sarà l’intervista a un imprenditore che gli studenti stessi condurranno per raccogliere informazioni e stimoli per la riflessione orientativa.

Gerardini: “Avvicinare gli studenti al mondo dell’impresa”

“L’iniziativa che abbiamo organizzato intende coinvolgere i giovani stimolando in loro una visione prospettica sul loro futuro, attraverso uno scambio intergenerazionale su temi che riguardano i valori del lavoro, il “fare impresa”, l’ambiente lavorativo, il rapporto che lega lo spazio produttivo alla collettività e al territorio – ha dichiarato Paolo Gerardini, presidente Piccola Industria di Assolombarda -. Lo scopo di fondo è quello di far conoscere agli studenti la cultura operativa della piccola e media impresa italiana, soggetto portatore di sviluppo economico e luogo di realizzazione personale per coloro che in impresa si impegnano col lavoro. Siamo quindi certi che iniziative di questo tipo siano fondamentali per avvicinare gli studenti al mondo dell’impresa, suscitando in loro interessi e passioni nuove, oltre ad agire positivamente sull’ampio mismatch che esiste tra domanda e offerta di lavoro, una delle priorità più sentite dalle Pmi”.