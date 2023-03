Assolombarda Awards, premiati i “campioni del fare impresa”: ecco tutti i vincitori

La cerimonia della prima edizione degli “Assolombarda Awards” si è tenuta mercoledì 15 marzo al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano. Ecco tutti i vincitori

Assolombarda ha premiato i “campioni del fare impresa”. La cerimonia della prima edizione degli “Assolombarda Awards” si è tenuta mercoledì 15 marzo, nella cornice del Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano. Una iniziativa promossa dall’Associazione per premiare gli anniversari associativi delle aziende e i progetti d’impresa più innovativi.

In particolare, 68 aziende sono state premiate per i 25 anni; 20 per i 50 anni. Sei realtà storiche, inoltre, hanno ricevuto, alla presenza del presidente, Alessandro Spada, del vicepresidente con delega a Organizzazione, sviluppo e marketing, Alvise Biffi, e del direttore generale, Alessandro Scarabelli, un riconoscimento per i propri 75 anni di appartenenza. Si tratta di: Fabbrica Chimica Unione (Desio, Monza e Brianza); Galvan (Baranzate, Milano); Industria Briantea Ferramenta Minuterie di Fumagalli (Desio, Monza e Brianza); Negri Bossi (Cologno Monzese, Milano); SKF Industrie (Cormano, Milano); Terme di Rivanazzano (Rivanazzano Terme, Pavia).

Durante l’evento, sono stati consegnati anche riconoscimenti dedicati a importanti imprenditori della storia italiana: Fulvio Bracco, Leopoldo Pirelli, Giorgio Squinzi, Steno Marcegaglia. Assolombarda, infatti, ha voluto celebrare la capacità delle imprese del territorio di crescere e di innovare. Con questo spirito sono stati premiati i migliori progetti che si sono distinti in diverse categorie: “Sostenibilità”, “Digitalizzazione”, “Performance”, “Design”, “Responsabilità e cultura”, asset strategici per la competitività del futuro.

Spada: “Abbiamo reso omaggio alla cultura d’impresa”

“Abbiamo pensato di valorizzare l’importanza del ‘fare impresa’ in una fase storica delicata del nostro Paese, in cui tutti abbiamo il dovere di dare il nostro contributo – ha dichiarato Spada -. Questa serata, votata all’eccellenza, mira a sensibilizzare sempre di più le imprese a investire negli asset che riteniamo strategici e ai quali abbiamo dedicato un premio. Siamo, infatti, convinti che l’investimento in innovazione, oggi più che mai, costituisca il vero carburante che alimenta il motore del nostro sviluppo; un elemento che pone l’imprenditore come attore positivo del cambiamento. È a questa cultura d’impresa che abbiamo voluto rendere omaggio con gli ‘Assolombarda Awards’. La prima edizione di questo premio rappresenta il primo di una lunga serie di iniziative che, nei prossimi anni, ci aiuteranno a promuovere i progetti capaci di rafforzare il nostro primato competitivo. Valorizzare chi produce sviluppo, a partire dai territori, del resto, è una delle priorità del mio mandato da Presidente di Assolombarda”.

Assolombarda Awards: tutti i vincitori

Premio “Fulvio Bracco”: Categoria Sostenibilità

Vincitore: Acqua & Sole (Vellezzo Bellini, Pavia)

Il progetto ha lo scopo di rendere carbon-free il territorio ospitante e costituire un esempio partecipato di bio-economia e simbiosi industriale. L’iniziativa mira a promuovere una continua e costante ricerca di processi innovativi nel trattamento di rifiuti e nella produzione di energia da fonti rinnovabili all’interno di un rapporto simbiotico e rigenerativo con il territorio. Un recupero delle sostanze organiche e degli elementi nutritivi che vengono restituiti alla filiera agroalimentare nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare e dell’efficienza nell’uso delle risorse.

Menzione speciale: Flowserve (Cormano, Milano)

Il progetto consiste nella realizzazione di una pompa centrifuga che consente il processo di conversione della plastica non riciclabile in bio-olio. Si tratta di un prodotto frutto di una ricerca tecnologica fondata su materiali e design che incrementa le possibilità di recupero di rifiuti plastici attualmente non riciclabili.

Menzione speciale: Sealence società benefit (Cologno Monzese, Milano)

Il progetto consiste nella ideazione di un sistema di propulsione off-shore per il settore navale, fondato su soluzioni fluidodinamiche che coniugano efficienza e sostenibilità, consentendo l’abbattimento delle emissioni inquinanti in acqua, comprese quelle sonore e di Co2.

Premio “Leopoldo Pirelli”: Categoria Digitalizzazione

Vincitore: Datwyler Pharma Packaging Italy (Pregnana Milanese, Milano)

Digitalizzazione della cleanroom con tecnologia collaborativa e ottimizzazione del processo attraverso simulazione e partecipazione del personale. Utilizzando la realtà virtuale il team di reparto è stato messo nelle condizioni di fornire indicazioni utili per la definizione della nuova configurazione. È stato consolidato il metodo di partecipazione nella gestione di ulteriori investimenti e processi di cambiamento.

Menzione speciale: Amazon Web Services Emea – con Edison (Milano)

Creazione di un modello cloud-based dei parchi eolici Edison per ottimizzare la manutenzione degli impianti e prevedere la produzione di energia rinnovabile tramite il vento. Il progetto ha permesso a Edison di avere un maggior controllo sulla produzione e di migliorare efficienza e gestione degli impianti.

Menzione speciale: Geico (Cinisello Balsamo, Milano)

Sviluppo di una piattaforma software di modellazione e di prototipazione del processo di progettazione di impianti di verniciatura per le case automobilistiche, finalizzato allo standardizzare e ottimizzare delle fasi di design, a favorire la collaborazione tra gli ingegneri e l’accessibilità alle informazioni e agli strumenti di progettazione, e a garantire l’accuratezza dei risultati con la loro riproducibilità, anche in configurazioni complesse.

Premio “Giorgio Squinzi”: Categoria Performance

Vincitore sezione Grandi imprese: Eurofins Biolab (Vimodrone, Milano)

Vincitore sezione PMI: Re-Forme (Milano)

Queste imprese sono state valutate a partire dalle informazioni dell’ultimo bilancio disponibile e si posizionano al primo posto secondo cinque parametri di redditività e andamento economico: ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), margine operativo in percentuale sul fatturato, crescita del fatturato, considerato in relazione al settore di appartenenza, aumento del numero di dipendenti.

Premio “Steno Marcegaglia”: Categoria Design

Vincitore: Passoni Titanio (Vimercate, Monza e Brianza)

Si tratta di una bicicletta unica nella storia che accoppia due materiali agli antipodi: titanio e carbonio. Il telaio metà in titanio e metà in carbo-titanio, soluzione mai sperimentata in passato, conferisce al prodotto leggerezza, rigidità e reattività ma anche resistenza, comfort e durabilità.

Menzione speciale: Brianzatende (Lesmo, Monza e Brianza)

CODE, acronimo di Customized Outdoor Design Experience, è una nuova ed esclusiva soluzione per esterni, caratterizzata dalla presenza di profili frangisole laterali in alluminio a supporto di una pergola bioclimatica o da una con telo in pvc retraibile.

Menzione speciale: Cefriel – Società Consortile (Milano)

Milano è il progetto di una nuova generazione di bilance smart per la donazione del sangue, nata dalla collaborazione tra Cefriel e Delcon.

La bilancia rompe con il suo archetipo; ha una forma unica che, con la morbidezza delle linee disegnate, permette di bilanciare la forte componente tecnologica con l’esperienza di utilizzo per gli operatori ottimizzando la praticità di trasporto e la maneggevolezza.

Premio speciale “Responsabilità e cultura” dedicato a Fabio Lattanzio

Vincitore: Way2global Società benefit (Milano)

Realizzazione integrale di un paradigma d’impresa benefit al femminile, caratterizzato da radicalità della visione e diversificazione degli ambiti di intervento.

Menzione speciale: Zeta Service (Milano)

Si tratta di un progetto di empowerment delle giovani donne in azienda, in una realtà dove sono presenti una forte componente e una forte leadership femminili.

Menzione speciale: Italgestra (Nova Milanese, Monza e Brianza)

Il progetto riguarda un programma articolato di iniziative D&I (welfare, certificazione di genere, sostegno alla comunità, disabilità).